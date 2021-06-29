Все пункты вакцинации от коронавируса в Тульской области: карта
Публикуем все адреса.
В Тульской области 54 места, где можно сделать прививку от коронавируса. Минздрав напоминает, что получить прививку может любой житель старше 18 лет, имеющий полис ОМС. Перед процедурой каждого пациента осмотрит врач, измерит температуру и давление, уточнит наличие противопоказаний к прививке.
Нужны документы: паспорт, СНИЛС или полис ОМС. На месте надо заполнить добровольное согласие на вакцинацию.
Чтобы избежать очередей, запишитесь на вакцинацию заранее:
- через портал госуслуг,
- по телефонам единого центра записи на прием к врачу (800) 450-33-03, (4872) 33-83-77 или на сайте Доктор71.
- по телефонам единого контактного центра медучреждений, где открыты медицинские кабинеты для вакцинации от COVID-19.
Вакцинация проводится в два этапа: второй компонент вводится на 21-й день после первой прививки. Каждый привившийся получит памятку с указанием даты введения второго компонента и рекомендациями.
Карта всех прививочных пунктов:
Подробный список:
|
Медицинская организация
|
Телефон контактного центра
|
Адрес
|
ГУЗ «Алексинская районная больница № 1 имени профессора В.Ф. Снегирева»
|
(48753)
|
Тульская область, г. Алексин, ул. Героев Алексинцев, 13
|
ГУЗ «Ефремовская районная больница имени А.И. Козлова»
|
(48741)
|
Тульская область, г. Ефремов, ул. Дачная, 4
|
ГУЗ «Ефремовская районная больница имени А.И. Козлова»
|
(48741)
|
Тульская область, г. Ефремов, ул. Дружбы, 9Б
|
ГУЗ «Амбулатория п. Рассвет»
|
(4872)
|
Тульская область, Ленинский район, п. Рассвет, 38
|
ГУЗ «Амбулатория п. Рассвет»
|
(4872)
|
Тульская область, Ленинский район, п. Плеханово, ул.Заводская, 1А
|
ГУЗ «Амбулатория п. Рассвет»
|
(4872)
|
Тульская область, Ленинский район, п. Петровский, ул.Константина Паустовского, 19
|
ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница»
|
(48762)
|
КДЦ, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Калинина, 39
|
ГУЗ «Городская клиническая больница № 2 г. Тулы имени Е.Г. Лазарева»
|
(4872)
|
г. Тула, ул. Комсомольская,1
|
ГУЗ «Городская больница № 9 г. Тулы»
|
(4872)
|
г. Тула, ул. Новомедвенский проезд, 2
|
ГУЗ «Городская больница № 9 г. Тулы»
|
(4872)
|
г. Тула, ул. Новомедвенский проезд, 2
|
Кабинет в правительстве Тульской области
|
-
|
ГУЗ «Суворовская центральная районная больница»
|
(48763)
|
Тульская область, г. Суворов, ул. Ленинского Юбилея, 2
|
ГУЗ «Ясногорская районная больница»
|
(48766)
|
Тульская область, г. Ясногорск, Черняховского, 6
|
ГУЗ «Городская больница № 7 г. Тулы», поликлиника №3
|
(4872)
|
поликлиника №3 г. Тула, ул. Первомайская, 11
|
ГУЗ «Ефремовская районная больница имени А.И. Козлова» (п. Волово)
|
(48768)
|
Тульская область, Воловский район, п. Волово, ул. Ленина, 46, корп.А
|
ГУЗ «Ефремовская районная больница имени А.И. Козлова» (Каменский район)
|
(48744)
|
Тульская область, Каменский район, с. Архангельское, ул. Тихомирова, 1
|
ГУЗ «Тульская областная клиническая больница № 2 имени Л.Н. Толстого»
|
(4872)
|
г. Тула, ул. Демьянова, 22
|
ГУЗ «Белёвская центральная районная больница»
|
(48742)
|
Тульская область, г. Белев, ул. Мира, 13
|
ГУЗ «Богородицкая центральная районная больница»
|
(48761)
|
Тульская область, г. Богородицк, ул. Пушкинская, 23
|
ГУЗ «Веневская центральная районная больница»
|
(48745)
|
г. Венев, ул. Международная, 7А
|
ГУЗ «Донская городская больница № 1»
|
(48746)
|
г. Донской, мкр. Центральный, ул. Кирова, 23
|
ГУЗ «Заокская центральная районная больница»
|
(48734)
|
Тульская область, п. Заокский, ул. Садовая, 23
|
ГУЗ «Кимовская центральная районная больница»
|
(48735)
|
Тульская область, г. Кимовск, ул.Больничная,2
|
ГУЗ ТО «Киреевская центральная районная больница»
|
(48754)
|
Тульская область, г. Киреевск, ул. Ленина, 44
|
ГУЗ ТО «Киреевская центральная районная больница»
|
(48754)
|
ТО, Киреевский район, г. Болохово, ул. Мира, д. 22
|
ГУЗ «Ленинская районная больница»
|
(4872)
|
г. Тула, п. Ленинский, ул. Механизаторов, 34
|
ГУЗ «Одоевская центральная районная больница имени П.П. Белоусова»
|
(48736)
|
Тульская область, п. Одоев, ул. Дачная, 2
|
ГУЗ «Плавская центральная районная больница имени С.С. Гагарина»
|
(48752)
|
филиал №1 Тульская область, г. Плавск, ул. В.И. Ульянова, 80
|
ГУЗ «Плавская центральная районная больница имени С.С. Гагарина»
|
(48756)
|
филиал №2 (Тульская область, п. Чернь, ул. Свободная, 78
|
ГУЗ «Тепло-Огаревская центральная районная больница»
|
(48755)
|
Тульская область, п. Тёплое, ул. переулок Строителей, 5
|
ГУЗ «Узловская районная больница»
|
(48731)
|
Тульская область, г. Узловая, ул. Беклимищева, 38А
|
ГУЗ «Щекинская районная больница»
|
(48751)
|
Тульская область, г. Щёкино, ул. Болдина, 1
|
ГУЗ «Щекинская районная больница»
|
(48751)
|
Тульская область, Щёкинский район, п. Первомайский, ул. Комсомольская, 26
|
ГУЗ «Щекинская районная больница»
|
(48751)
|
Тульская область, Щёкинский район, г.Советск, ул. Комсомольская, 19
|
ГУЗ «Алексинская районная больница № 1 имени профессора В.Ф. Снегирева»
|
(48753)
|
Тульская область, г. Алексин, ул. Центральная, 13А
|
ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медпомощи им. Д.Я. Ваныкина»
|
(4872)
|
г. Тула, ул. Смидович, 12
|
ГУЗ «Городская больница № 3 г. Тулы»
|
(4872)
|
г. Тула, Косая Гора, ул. Дронова, 15
|
ГУЗ «Городская больница № 10 г. Тулы»
|
(4872)
|
г. Тула, ул. 18-й проезд Мясново, 104
|
ГУЗ «Городская больница № 11 г. Тулы»
|
(4872)
|
г. Тула, ул. Металлургов, 40
|
ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Тула»
|
(4872)
|
г. Тула, ул. Дмитрия Ульянова, 8
|
ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Узловая»
|
(48731)
|
Тульская область, г. Узловая, ул. Завенягина, 19 «Поликлиника РЖД»
|
ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница
|
(48762)
|
поликлиническое отделение №3, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Свердлова, 17
|
ГУЗ «Городская больница № 3 г. Тулы»
|
(4872)
|
Тула, п. Скуратово, ул. Пушкина, 17
|
ГУЗ «Тульский областной госпиталь ветеранов войн и труда
|
(48745)
|
Веневский район, п. Грицовский, ул. Первомайская, 28
|
ГУЗ «Дубенская центральная районная больница
|
(48732)
|
Тульская область, п. Дубна, ул. Ленина, 20
|
ГУЗ «Куркинская центральная районная больница»
|
(48743)
|
Тульская область, п. Куркино, переулок Больничный, 12
|
ГУЗ «Одоевская центральная районная больница имени П.П.
|
(48733)
|
Тульская область, Одоевский район, п. Арсеньево, ул. Халтурина, 13
|
Кабинет ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»
|
(4872)
|
г. Тула, ул. Оружейная, 15, корп. 1, каб. №1, 3
|
Кабинет для вакцинации в ТРЦ «Гостиный двор»
|
-
|
г. Тула, ул. Советская, 47 (ежедневно с 10:00 до 19:00)
|
Пункт выездной прививочной бригады в МФЦ
|
-
|
г. Тула, Октябрьская, 47 (10:00 - 19:00 по будням)
|
Пункт выездной прививочной бригады в МФЦ
|
-
|
Новомосковск, ул. Московская, 7 (10:00 - 19:00 по будням)
|
Пункт вакцинации на Московском вокзале
|
-
|
г. Тула, ул. Путейская, 4 (с 9:00 до 18:00 по будням)
|
Пункт выездной прививочной бригады в Тульском цирке
|
-
|
г. Тула, ул. Советская, 96 (Вторник, четверг, суббота с 14:00 до 18:00 часов)
|
Пункт выездной прививочной бригады в ТЦ «Спар»
|
-
|
г. Тула, проспект Ленина, 122 к.1 (ежедневно, с 10:00 до 19:00 часов)