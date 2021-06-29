Все пункты вакцинации от коронавируса в Тульской области: карта

В Тульской области 54 места, где можно сделать прививку от коронавируса. Минздрав напоминает, что получить прививку может любой житель старше 18 лет, имеющий полис ОМС. Перед процедурой каждого пациента осмотрит врач, измерит температуру и давление, уточнит наличие противопоказаний к прививке.

Нужны документы: паспорт, СНИЛС или полис ОМС. На месте надо заполнить добровольное согласие на вакцинацию.



Чтобы избежать очередей, запишитесь на вакцинацию заранее:

через портал госуслуг,

по телефонам единого центра записи на прием к врачу (800) 450-33-03, (4872) 33-83-77 или на сайте Доктор71.

по телефонам единого контактного центра медучреждений, где открыты медицинские кабинеты для вакцинации от COVID-19.

Вакцинация проводится в два этапа: второй компонент вводится на 21-й день после первой прививки. Каждый привившийся получит памятку с указанием даты введения второго компонента и рекомендациями.

Карта всех прививочных пунктов:

Подробный список: