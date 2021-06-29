Туляки сообщили, что в ТЦ «Гостиный двор» закончилась вакцина: комментарий минздрава

Фото очевидцев.

Люди часами стояли в очереди, но прививку так и не смогли сделать.

Туляки пожаловались в редакцию Myslo, что в пункте вакцинации, который находится в торговом центре «Гостиный двор», закончилась вакцина. С подобной проблемой жители областного центра столкнулись в ряде поликлиник, в цирке, а также в МФЦ на ул. Октябрьской, 47.

Мы обратились за комментарием в региональный минздрав:

– Вакцина будет допоставлена, пункт продолжает работать в штатном режиме. Чтобы избежать очереди, рекомендуем записаться на прививку в один из пунктов вакцинации в медучреждениях и прийти в назначенное время по предварительной записи.

Напомним, в регионе 54 места, где можно сделать прививку от коронавируса. Все адреса — в нашей специальной статье по ссылке.