Фото очевидцев.
Туляки сообщили, что в ТЦ «Гостиный двор» закончилась вакцина: комментарий минздрава
Люди часами стояли в очереди, но прививку так и не смогли сделать.
Туляки пожаловались в редакцию Myslo, что в пункте вакцинации, который находится в торговом центре «Гостиный двор», закончилась вакцина. С подобной проблемой жители областного центра столкнулись в ряде поликлиник, в цирке, а также в МФЦ на ул. Октябрьской, 47.
Мы обратились за комментарием в региональный минздрав:
– Вакцина будет допоставлена, пункт продолжает работать в штатном режиме. Чтобы избежать очереди, рекомендуем записаться на прививку в один из пунктов вакцинации в медучреждениях и прийти в назначенное время по предварительной записи.
Напомним, в регионе 54 места, где можно сделать прививку от коронавируса. Все адреса — в нашей специальной статье по ссылке.
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