Губернатор об ужесточении противоковидных мер: «Всё зависит от ситуации, которая будет развиваться на этой неделе»

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил, что в регионе был скорректирован «противоковидный» указ, но все меры носят рекомендательный характер.

– Дальнейшее развитие будет зависеть от той ситуации, которая сложится в субъекте на этой рабочей неделе, — подчеркнул глава региона.

Глава Управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев доложил об эпидобстановке в регионе. Так, на прошлой неделе было зарегистрировано 4615 случаев ОРВИ, это выше эпидпорога на 24% и выше уровня заболеваемости прошлой недели.

Внебольничной пневмонией заболели 380 человек. В Тульской области сохраняется рост заболеваемости коронавирусом — зарегистрировано 964 случая, что выше уровня предыдущей недели на 70%. Рост характерен для всех возрастных групп.

Среди лиц, вернувшихся с отдыха, зафиксировано четыре случая — туляки привезли ковид из Сочи и Крыма.

Что касается тех, кто вернулся из-за границы, то за эту неделю выявлено четыре случая — из Таджикистана, ОАЭ, Туниса. Всего таких случаев 39 с начала года.