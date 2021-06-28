Туляки подобрали в лесу раненого бельчонка и спасли его

Теперь пушистого зверька зовут Карамелька, он живет в частном доме и спит в гамаке.

Туляки Владислав и Вероника Воронцовы поделились с Myslo милой и доброй историей — как они спасли и выходили бельчонка.

– У нас долгое время жила собака — лабрадор, но она умерла, и мы решили, что больше никого заводить не будем. В апреле супруга увидела ролик, как в лесу люди спасли белочку. Он ей так запал в душу! Сказала мне, мол, если увидишь попавшего в беду бельчонка, приноси, будем выхаживать. А на майских праздниках ей приснился сон, что у нас дома живет белка с бельчатами… — рассказывает Владислав.

Вероника — сотрудник музея-заповедника «Ясная Поляна». 11 мая она шла на работу после сильного урагана. Под елками девушка увидела маленького, дрожащего, с разбитым носом бельчонка.

– Белка была в полубессознательном состоянии, ослабленная, тряслась. Видимо, замерзла и была голодная. Я недолго думая забрала ее домой, — говорит Вероника.

Семья начала потихоньку выхаживать малыша. Купила сливки, вливала бельчонку по капле из инсулинового шприца.

– Зверек дышал через раз и практически не открывал глаза. Мы думали, что он не выживет. К удивлению, наутро бельчонок выглядел активным и бодрым. Вычитали в интернете, что для белок полезно козье молоко. Купили для нашей, но она не стала, ей больше по душе пришлись сливки.

Супруги ездили в зоомагазины, хотели проконсультироваться со специалистами, но оказалось, что в Туле их мало. Информацию, как ухаживать за бельчонком, Воронцовы искали в интернете.

– Карамелька, именно так мы ее назвали, живет с нами уже 2,5 месяца. Она быстро одомашнилась, как будто всю жизнь с нами жила. Малышка очень ручная, нежная, не кусается. Спит с нами. У нее есть своя клетка, домик, специальный гамак, — рассказывают Владислав и Вероника.

Карамелька оказалась озорной дамой. У нее есть свои игрушки, с которыми она любит носиться. Одна из них — заводной хомяк. А на днях белка погрызла шнуры от зарядных устройств.

– Она очень забавная! Ко всем идет на руки, людей не боится. Если у кого-то кофта с капюшоном, сразу там уляжется. По всему дивану у нас «нычки» — Карамелька там прячет орехи, баранки.

Специально для уличных прогулок купили ей шлейку, специальную жилетку, но она пока ей великовата. Выносим белку на руках, ведет Карамелька себя спокойно. Осмотрится немного, а потом идет домой. Кстати, она почему-то боится птиц. Пищит, по-своему им что-то говорит. Понимает, какие агрессивные, какие нет.

Отдавать бельчонка семья не собирается, уж слишком к нему привыкли. Да и в природе Карамелька теперь может не выжить.