новости
новости
Регистрация
Туляки подобрали в лесу раненого бельчонка и спасли его

Туляки подобрали в лесу раненого бельчонка и спасли его

Теперь пушистого зверька зовут Карамелька, он живет в частном доме и спит в гамаке.

Туляки Владислав и Вероника Воронцовы поделились с Myslo милой и доброй историей — как они спасли и выходили бельчонка.

– У нас долгое время жила собака — лабрадор, но она умерла, и мы решили, что больше никого заводить не будем. В апреле супруга увидела ролик, как в лесу люди спасли белочку. Он ей так запал в душу! Сказала мне, мол, если увидишь попавшего в беду бельчонка, приноси, будем выхаживать. А на майских праздниках ей приснился сон, что у нас дома живет белка с бельчатами… — рассказывает Владислав.

Вероника — сотрудник музея-заповедника «Ясная Поляна». 11 мая она шла на работу после сильного урагана. Под елками девушка увидела маленького, дрожащего, с разбитым носом бельчонка.

– Белка была в полубессознательном состоянии, ослабленная, тряслась. Видимо, замерзла и была голодная. Я недолго думая забрала ее домой, — говорит Вероника.

Семья начала потихоньку выхаживать малыша. Купила сливки, вливала бельчонку по капле из инсулинового шприца.

– Зверек дышал через раз и практически не открывал глаза. Мы думали, что он не выживет. К удивлению, наутро бельчонок выглядел активным и бодрым. Вычитали в интернете, что для белок полезно козье молоко. Купили для нашей, но она не стала, ей больше по душе пришлись сливки.

Супруги ездили в зоомагазины, хотели проконсультироваться со специалистами, но оказалось, что в Туле их мало. Информацию, как ухаживать за бельчонком, Воронцовы искали в интернете.

– Карамелька, именно так мы ее назвали, живет с нами уже 2,5 месяца. Она быстро одомашнилась, как будто всю жизнь с нами жила. Малышка очень ручная, нежная, не кусается. Спит с нами. У нее есть своя клетка, домик, специальный гамак, — рассказывают Владислав и Вероника.

Карамелька оказалась озорной дамой. У нее есть свои игрушки, с которыми она любит носиться. Одна из них — заводной хомяк. А на днях белка погрызла шнуры от зарядных устройств.

– Она очень забавная! Ко всем идет на руки, людей не боится. Если у кого-то кофта с капюшоном, сразу там уляжется. По всему дивану у нас «нычки» — Карамелька там прячет орехи, баранки.

Специально для уличных прогулок купили ей шлейку, специальную жилетку, но она пока ей великовата. Выносим белку на руках, ведет Карамелька себя спокойно. Осмотрится немного, а потом идет домой. Кстати, она почему-то боится птиц. Пищит, по-своему им что-то говорит. Понимает, какие агрессивные, какие нет.

Отдавать бельчонка семья не собирается, уж слишком к нему привыкли. Да и в природе Карамелька теперь может не выжить.

Галерея
Семья спасла белку, Фото: 1
Семья спасла белку, Фото: 2
Семья спасла белку, Фото: 3
Семья спасла белку, Фото: 4
Семья спасла белку, Фото: 5
Семья спасла белку, Фото: 6
Семья спасла белку, Фото: 7
Семья спасла белку, Фото: 8
показать все фотографии
Кристина Вернигорина
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:55 +4
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
белкаспасли белку
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульский регион расширяет сотрудничество с Корпорацией МСП
Тульский регион расширяет сотрудничество с Корпорацией МСП
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.