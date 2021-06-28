Топ-5 событий: первый выпуск ТулСВУ, Сергей Шойгу – почетный гражданин Тульской области, история «Греха» и спасение «Дикой Мяты»

Сергей Шойгу стал почетным гражданином Тульской области

Министру обороны Российской Федерации генералу армии Сергею Кужугетовичу Шойгу присвоено звание почетного гражданина Тульской области. Комиссия по рассмотрению материалов и предложений о присвоении звания «Почетный гражданин Тульской области» учла таким образом предложения жителей региона, родителей воспитанников Тульского суворовского военного училища, ветеранских и воинских общественных организаций о присвоении звания «Почетный гражданин Тульской области». Губернатор поддержал предложение комиссии и подписал соответствующий указ.

Высшая региональная награда — знак благодарности туляков Сергею Кужугетовичу за возрождение суворовского военного училища, патриотическое воспитание подрастающего поколения, вклад в социально-экономическое благополучие региона. Министерство обороны традиционно поддерживает Тульскую область, приходит на выручку в критических ситуациях.

Благодаря поддержке Министерства обороны в Туле строится очень важный для всего региона онкоцентр. Военные помогают в борьбе с пандемией. Совсем недавно в область прибыли современный мобильный госпиталь и порядка 130 военных медиков, которые уже трудятся в госпиталях на территории региона. Если будет необходимость, сам госпиталь в кратчайшие сроки будет развернут и приступит к работе.

Министр обороны лично курирует многие проекты тульской оборонки. В частности, туляки благодаря такому сотрудничеству адаптировали ракетно-пушечные системы «Панцирь» для выполнения боевых задач в Арктике. Сергей Шойгу отмечает, что это сотрудничество проверено не только экстремальными условиями, но и временем.

Ежегодно в Тульской области звание «Почетный гражданин Тульской области» присваивается губернатором не более чем трем гражданам Российской Федерации.

За предыдущие годы почетного звания были удостоены оружейники Николай Макаровец, Аркадий Шипунов, Николай Макаров, герой Олимпиады в Саппоро Вячеслав Веденин, чемпионка мира по велоспорту Тамара Пильщикова, заместитель директора по научной работе «Поленово» Наталия Грамолина, ликвидатор чернобыльской аварии академик Валерий Легасов и другие выдающиеся люди, имеющие значительные заслуги перед Российской Федерацией и Тульской областью.

Первый выпуск суворовского училища

В Тульском суворовском военном училище прошел первый в новейшей истории выпускной. Спустя шестьдесят лет здесь вновь вручались аттестаты – в этом году их получили 63 суворовца. Шесть из них удостоены медали «За особые успехи в учебе».

Поздравить ребят приехали министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Министр обороны Сергей Шойгу передал историческое знамя самых первых тульских суворовцев.

Тульское суворовское военное училище было основано в Туле в 1944 году и закрыто в 1960-м. За это время оно выпустило более 900 воспитанников. Большинство из них посвятили свою жизнь армии.

В 2016 году по инициативе Алексея Дюмина и благодаря решению Сергея Шойгу, при поддержке Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РФ, Президента России Владимира Путина суворовское военное училище в городе-герое Туле было возрождено. Владимир Путин посетил училище 8 сентября 2016 года.

– В лице сегодняшних выпускников я рад приветствовать юных граждан нашей страны. Образованных, благородных, целеустремленных, в хорошем смысле дерзких ребят. Уверен, что каждый из вас будет вспоминать время, проведенное на тульской земле, с особой благодарностью к своим неравнодушным и мудрым педагогам и воспитателям. Привитые в этих стенах качества – верность долгу, ответственность, порядочность, надежность, взаимовыручка – помогут вам стать настоящими защитниками Отечества! Любите Родину и гордитесь ею, – обратился к выпускникам министр обороны Сергей Шойгу.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

– Какой бы вы ни выбрали дальнейший путь, уверен: понятия чести и долга останутся с вами навсегда и будут превыше всего.

Вручение аттестатов прошло в соответствии с традициями суворовского училища. Были выпускной вальс и вручение погон выпускниками, которые они оставят будущим первокурсникам. На каждом погоне воспитанник училища, вступающий в большую жизнь, оставил свое имя и номер телефона для следующего поколения суворовцев.

По признанию ребят, большинство из них собираются продолжить обучение в высших учебных заведениях Министерства обороны РФ.

«Дикой Мяте» – быть!

История с фестивалем «Дикая Мята» показала, что мир на самом деле добрее и правильнее, чем мы привыкли о нем думать. Особенно показательной получилась история взаимоотношений организаторов такого мероприятия, как фестиваль популярной музыки, и государства. Пожалуй, впервые государственные органы власти не отстранились от разрешения больших проблем тех, кто напрямую с государством не связан. Фестиваль-то независимый. Достаточно образно эту ситуацию прокомментировал организатор фестиваля Андрей Клюкин:

– Я работал в разных регионах и встречался с разными губернаторами. И я уверен, что ни в одном регионе, кроме Тульской области, на наши проблемы никто и внимания бы не обратил! Я благодарен, что нас не оставили с проблемой один на один.

Проблем действительно оказалось очень много. Организовать мероприятие, где задействовано огромное количество музыкантов, зрителей, людей, обеспечивающих порядок, работников сферы обслуживания, – это немалые затраты. После отмены фестиваля тульские власти не просто не самоустранились, а сразу предложили встречу и финансовую помощь. Алексей Дюмин за счет внебюджетных источников пообещал компенсацию.

Дистанция между словом и делом оказалась минимальной – уже через неделю на расчетный счет «Дикой Мяты» поступили деньги, которые позволили покрыть весомую часть убытков. Об этом сообщили сами организаторы: «Фестиваль спасен от банкротства, губернатор Дюмин верен своему слову, а «Дикой Мяте – 2022» быть!»

Свою поддержку «Мяте» оказали также музыканты и зрители. Многие уже сейчас покупают билеты на фестиваль, который пройдет будущим летом. Популярные исполнители предложили выступить за гонорар в один рубль. Организаторы искренне радуются, что «Дикая Мята» стала точкой приложения добрых дел и местом встречи невероятно светлых людей! А когда столько добрых и светлых людей встречаются в одной точке – это всегда хорошо.

В Тулу привозили мощи Александра Невского

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла проходит принесение мощей благоверного великого князя Александра Невского в города России и Белоруссии. Проект реализуется по инициативе Русской Православной Церкви при организационной поддержке Благотворительного фонда равноапостольного князя Владимира.

В год 800-летия со дня рождения великого князя поклониться святыне смогут верующие в 82 городах России и Белоруссии.

Ковчег с мощами святого благоверного князя Александра пребывал в Успенском соборе Тульского кремля с 22 по 24 июня.

22 июня в Кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы Тулы состоялось принесение мощей святого благоверного князя Александра Невского. В церемонии приняли участие министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, митрополит Тульский и Ефремовский Алексий, председатели Благотворительного фонда равноапостольного князя Владимира.

Татьяна Рыбкина отметила, что в этом году по Указу Президента Владимира Путина в стране масштабно празднуется 800-летие со дня рождения князя Александра Невского, и Тульская область активно подключилась к проведению празднования. Министр культуры подчеркнула, что правительство Тульской области многое делает для воспитания чувства патриотизма у молодежи на примере выдающихся исторических личностей.

Александр Невский был канонизирован Русской ПравославнойЦерковью в лике чудотворцев при митрополите Макарии на Московском Соборе 1547 года. В 2008 году, по результатам опроса россиян, Александр Невский был выбран «именем России». В СССР в 1938 году выпустили фильм «Александр Невский». В первый день после того, как началась Великая Отечественная, его вновь выпустили на экраны. Когда было трудно, герои этого фильма призывали вновь, как во времена Невской битвы, защищать свою страну: «Умри, но с родной земли не сходи», «Если кто с мечом к нам войдет – от меча и погибнет. На том стоит и стояла русская земля».

Тульский «Грех» увидела вся Россия



Фото Марины Федоровой.

В воскресенье, 27 июня, спектакль Тульского академического театра драмы «Грех» по повести Льва Толстого показывали в прямой трансляции на информационном ресурсе Культура.РФ. На этот спектакль продавались билеты, однако из-за действующих сейчас санитарных ограничений разрешенное к продаже количество билетов было распродано задолго до воскресенья. Впрочем, благодаря прямой трансляции спектакль в прямом эфире увидела вся страна.

Драматическая хроника «Грех» – одна из самых ярких постановок тульского театра последнего времени. Режиссер спектакля Геннадий Тростянецкий и уральский драматург Олег Богаев написали пьесу по мотивам толстовской повести «Дьявол» специально для тульского театра. Впрочем, по их словам, в спектакле много мотивов из других произведений Льва Николаевича – «Воскресения», «Войны и мира», «Анны Карениной». А в прологе звучат Пушкин, Достоевский, Салтыков-Щедрин, Чаадаев. То есть это в хорошем смысле слова путешествие по всей русской литературе.

Постановщик спектакля лауреат Государственной премии России Геннадий Тростянецкий сформулировал основную идею постановки как историю человека, который не хочет вседозволенности в себе. А Олег Богаев подчеркивал, что Толстой – это писатель с невероятно воспаленной совестью, чувством вины, который был послан Богом на землю, потом что через него аккумулировалась тема совести человека.

Возможность подумать о себе и о ценностях мира и дает этот спектакль, который теперь стало возможно увидеть всей России.