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В Тульской области увеличивается число выявленных пневмоний
Фото из архива Myslo.

В Тульской области увеличивается число выявленных пневмоний

В инфекционных госпиталях на лечении сейчас находятся 1096 человек.

24 июня губернатор Алексей Дюмин провел внеочередное заседание оперативного штаба, на котором проконтролировал исполнение данных ранее поручений.

Руководитель управления Роспотребнадзора Александр Ломовцев сообщил, что в Тульской области продолжает расти уровень заболеваемости, увеличивается число выявленных пневмоний.

По словам заместителя председателя регионального правительства Дмитрия Маркова, в инфекционных госпиталях на лечении сейчас находятся 1096 человек. За эту неделю госпитализированы 297 человек. Свободно 167 коек, это 13,6% от общего количества. Продолжается работа по наращиванию коечного фонда.

Министр здравоохранения Алексей Эрк доложил, что за последнюю неделю существенно вырос темп вакцинации – на 70%. По поручению губернатора проведен анализ запасов лекарственных препаратов. Для лечения на дому имеется месячный запас лекарств, проводится их дополнительная закупка за счет средств федерального бюджета. В стационарах также имеется достаточный запас медикаментов, при этом необходимо дополнительно закупить дорогостоящие лекарственные препараты для биологической терапии.

Учитывая возрастающую нагрузку на медиков, к работе в больницах и госпиталях привлекаются учащиеся медицинских вузов. На сегодняшний день трудоустроены 606 ординаторов и студентов, в том числе 156 - в ковидных госпиталях. Еще 83 студента вузов и 369 студентов медколледжей направлены в государственные учреждения здравоохранения для прохождения практики.

На совещании отдельно обсудили проведение выпускных вечеров в этом году. Министр образования Алевтина Шевелева сообщила, что выпускные пройдут с 24 июня по 9 июля только на территории образовательных учреждений с соблюдением всех требований безопасности.

Начальник УМВД по Тульской области Сергей Галкин отметил, что продолжаются проверки соблюдения масочного режима. По-прежнему выявляется много нарушений, в частности, в торговых центрах.

- Мы ни в коем случае не хотим вернуться к тем вынужденным ограничениям, которые были в 2020 году и больно ударили по экономике региона. Правительство Тульской области делает все, чтобы не допустить роста распространения инфекции, но наши возможности не безграничны. Не всё зависит от органов власти. Поэтому в очередной раз обращаюсь к жителям области с просьбой соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и, если нет противопоказаний, пройти вакцинацию. Элементарные меры предосторожности помогут сохранить здоровье и жизнь, - сказал Алексей Дюмин.

На заседании штаба обсуждалось введение новых ограничительных мер, которые нашли отражение в указе Губернатора. Но пока все они носят рекомендательный характер.

В частности, рекомендовано не более, чем на 30% заполнять помещения театров, кинотеатров и спортивных объектов; ограничить посещение общественных пространств и работу всех развлекательных заведений в ночные часы (с 00:00 до 06:00); приостановить работу детских игровых комнат, аттракционов и фуд-кортов в торговых центрах.

Также председатель Государственно-правового комитета Тульской области Наталья Архипова напомнила о действующей рекомендации по переводу 30% работников на дистанционный режим, а также рекомендации гражданам старше 65 лет снизить количество контактов и по возможности оставаться дома.

Алексей Дюмин выразил надежду, что жители и предприниматели проявят сознательность и прислушаются к рекомендациям оперативного штаба.

Сюжет: Коронавирус
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