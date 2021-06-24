Новый указ губернатора: В Тульской области из-за ковида ввели новые рекомендации

Губернатор Тульской области внес изменения в указ № 62. Отметим, что все новые меры носят рекомендательный характер.

В документе, в частности, говорится: Рекомендовать организациям независимо от форм собственности и индивидуальным предпринимателям приостановить деятельность ночных клубов, баров, дискотек, караоке-клубов, бильярдных, боулингов, кальянных в период с 00.00 до 6.00 ;

ночных клубов, баров, дискотек, караоке-клубов, бильярдных, боулингов, кальянных в период ; деятельность детских игровых комнат (игровых залов, игротек) и аттракционов, расположенных в торговых, торгово-развлекательных центрах; оказание услуг общественного питания в зонах фуд-кортов в торговых, торгово-развлекательных центрах, за исключением дистанционной торговли и самовывоза.

Рекомендовать организациям независимо от форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по публичной демонстрации кинофильмов, проведению выставок, культурных и зрелищных мероприятий, по показу спектаклей и представлений, в том числе цирковых, а также по проведению спортивных мероприятий, заполнять места проведения указанных мероприятий не более 30 процентов от общей вместимости.

Рекомендовать гражданам, находящимся на территории Тульской области, воздержаться от посещения территорий парков культуры и отдыха, а также территорий общественных пространств в период с 00.00 до 6.00.

С полным текстом указа можно ознакомиться здесь.