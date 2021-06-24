Где в Туле 25 июня отключат электроэнергию

25 июня специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим в Туле с 9.00 электроэнергии не будет по следующим адресам:

ул. Немцова, 38-а,

ул. Дементьева, 6,

пр. Ленина, 12, 14, 18, 14-в,

ул. Советская, 60,

ул. Макаренко, 19 к., 2, 19 к. 1, 19 к. 3, 15 к. 2, 15 к. 3,

ул. М. Жукова, 5,

Одоевское ш., 61-а,

ул. М. Горького, 1-г,

ул. М. Расковой, 1−21 (нечётн.), 24−44 (чётн.), 10−22,

2-й пр-д М. Расковой, 2−28 (чётн.), 3−27 (нечётн.),

3-й пр-д М. Расковой, 1−27 (нечётн.), 2−24 (чётн.),

3-й пр-д Гастелло, 1−19 (нечётн.), 2−16 (чётн.),

ул. Яблочкова, 15−37 (нечётн.), 2−28 (чётн.), 39−61 (нечётн.),

ул. Фучика, 3−43 (нечётн.), 4−18 (чётн.),

1-й пр-д Гастелло, 3−17 (нечётн.), 4, 4-а,

2-й пр-д Гастелло, 12−24 (чётн.), 13,

ул. Гастелло, 2−6 (чётн.), 2-а, 2-б, 4-а, 4-б, 6-а,

ул. Глухополянская, 19-б,

пер. Краснодонцев, 2-а, 2−8 (чётн.),

ул. Нестерова, 1−27 (нечётн.), 2−24 (чётн.),

ул. Осипенко, 1−15,

2-й пр-д Гастелло, 2−10 (чётн.), 1−11 (нечётн.),

ул. Краснодонцев, 1−9 (нечётн.), 2−12 (чётн.),

ул. Марата, 170, 172, 174,

ул. Кирова, 145,

ул. Немцова, 1, 2,

ул. Максимовского, 197-а, 208, 214, 218, 222, 210, 212, 212-а, 214-а, 215, 220, 197.