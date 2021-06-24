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Где в Туле 25 июня отключат электроэнергию

Где в Туле 25 июня отключат электроэнергию

Публикуем список адресов.

25 июня специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим в Туле с 9.00 электроэнергии не будет по следующим адресам:

  • ул. Немцова, 38-а,
  • ул. Дементьева, 6,
  • пр. Ленина, 12, 14, 18, 14-в,
  • ул. Советская, 60,
  • ул. Макаренко, 19 к., 2, 19 к. 1, 19 к. 3, 15 к. 2, 15 к. 3,
  • ул. М. Жукова, 5,
  • Одоевское ш., 61-а,
  • ул. М. Горького, 1-г,
  • ул. М. Расковой, 1−21 (нечётн.), 24−44 (чётн.), 10−22,
  • 2-й пр-д М. Расковой, 2−28 (чётн.), 3−27 (нечётн.),
  • 3-й пр-д М. Расковой, 1−27 (нечётн.), 2−24 (чётн.),
  • 3-й пр-д Гастелло, 1−19 (нечётн.), 2−16 (чётн.),
  • ул. Яблочкова, 15−37 (нечётн.), 2−28 (чётн.), 39−61 (нечётн.),
  • ул. Фучика, 3−43 (нечётн.), 4−18 (чётн.),
  • 1-й пр-д Гастелло, 3−17 (нечётн.), 4, 4-а,
  • 2-й пр-д Гастелло, 12−24 (чётн.), 13,
  • ул. Гастелло, 2−6 (чётн.), 2-а, 2-б, 4-а, 4-б, 6-а,
  • ул. Глухополянская, 19-б,
  • пер. Краснодонцев, 2-а, 2−8 (чётн.),
  • ул. Нестерова, 1−27 (нечётн.), 2−24 (чётн.),
  • ул. Осипенко, 1−15,
  • 2-й пр-д Гастелло, 2−10 (чётн.), 1−11 (нечётн.),
  • ул. Краснодонцев, 1−9 (нечётн.), 2−12 (чётн.),
  • ул. Марата, 170, 172, 174,
  • ул. Кирова, 145,
  • ул. Немцова, 1, 2,
  • ул. Максимовского, 197-а, 208, 214, 218, 222, 210, 212, 212-а, 214-а, 215, 220, 197.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 21:40 0
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