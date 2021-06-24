Что нужно сделать, когда на небе появится клубничная Луна

Это уже третье и последнее Суперлуние в 2021 году. Луна взойдет в 21.21, а зайдет в 04.01. Визуально максимального размера она достигнет в 21.39 по московскому времени.

Астрономы называют это явление суперлунием – это момент, когда Луна находится в перигее в пределах 90% от ее максимального сближения с нашей планетой. А астрологи дали этому суперлунию романтическое название – клубничное, потому что событие пришлось на время созревания земляники и клубники. А сама Луна будет слегка розоватого оттенка.

Говорят, в полнолуния люди более эмоциональны. И это прекрасно, тем более, что сегодняшнее клубничное суперлуние совпадает с Праздником Чувств.

Вы давно признавались в любви своим близким? Клубничное суперлуние в праздник чувств для этого прекрасный момент.

Метеорологи обещают ясную ночь, поэтому суперлуние можно будет наблюдать беспрепятственно из любой точки Тулы и области. Но, на наш взгляд, лучше для этого выехать за город на природу. А чтобы все это еще и романтично – вот 5 мест в Тульской области, откуда видно шикарное летнее звездное небо. С телескопом и без, с компанией и в одиночку.

P. S. Фотохудожник Алексей Пирязев специально для вас подкараулил Луну 23 июня.