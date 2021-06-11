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В Туле трех выпускников выгнали с ЕГЭ за шпаргалки и телефоны
Фото из архива Myslo.

В Туле трех выпускников выгнали с ЕГЭ за шпаргалки и телефоны

Нарушения выявили на экзаменах по литературе и математике.

В Тульской области при проведении ЕГЭ в период с 31 мая по 10 июня за нарушение порядка проведения государственной итоговой аттестации удалены три выпускника. Об этом Myslo рассказали в министерстве образования региона.

Так, 31 мая за использование письменных заметок с экзамена по литературе был удален один участник, а 7 июня с ЕГЭ по математике выгнали двоих — за шпаргалки и наличие телефона.

В целом же по стране в указанный период выявили 494 нарушения на ЕГЭ. Всех выпускников, у которых были при себе шпаргалки и телефоны, решением комиссии удалили с экзаменов.

Отметим, что сегодня школьники сдают историю и физику, 15 июня — обществознание, 18 июня — иностранные языки письменно и биологию, 21 и 22 июня — английский, немецкий, китайский, испанский, французский устно, 24 и 25 июня — информатику и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).

 

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 12:04 +2
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