Тульские выпускники о сдаче ЕГЭ: слезы, паника и сложные задания по химии

31 мая в Тульской области начались экзамены. Сегодня выпускники сдавали ЕГЭ по географии, литературе и химии. В регионе работал 21 экзаменационный пункт.

Myslo побывал в пункте проведения экзамена (ППЭ), расположенном в гимназии №1 на улице Приупской. На входе надо было пройти уже привычные за этот год процедуры — измерение температуры, обработку рук антисептиком. В масках были только члены комиссии и другой персонал.

Сдав все лишние вещи, ребята проходили через металлодетектор. Оставить при себе можно было только ручку, паспорт, воду, шоколадку и при необходимости индивидуальные лекарства.

На всякий случай выпускникам напомнили, что проносить мобильные телефоны в аудиторию запрещено.

Министр образования Тульской области Алевтина Шевелева лично проверила, как в гимназии проходит единый государственный экзамен.

Алевтина Шевелева – ЕГЭ, как и в прошлом году, сдают только те ребята, которые будут поступать в высшие учебные заведения. На участие в экзамене по географии подали заявки 66 человек, по литературе – 439, по химии — 916.

Глава минобра напомнила, что в этом году ученики 11-х классов, не планирующие поступать в вуз, вместо ЕГЭ сдали государственный выпускной экзамен по русскому языку и математике. Это 534 выпускника.

В этом году есть нововведение в экзаменационной кампании – ЕГЭ по информатике теперь будет проходить в компьютерной форме.

Сам экзамен начинался в 10.00, однако выпускники собрались задолго до этого времени. По лицам было заметно, что все волновались.

После ЕГЭ корреспонденты Myslo пообщались с ребятами.

Шамсия Махятдинова: «Когда увидела вторую часть заданий, поняла, что всё, катастрофа»

– Я сдавала ЕГЭ еще в прошлом году, но завалила химию — не прошла порог, поэтому сегодня ее пересдавала. Не особо волновалась. Готовилась с репетитором. Было такое, что я не всё учила, где-то расслаблялась. Выложилась не на сто процентов.

Первая часть задания на экзамене была намного легче, чем вторая. Когда я ее увидела, поняла, что всё, катастрофа, не знаю, что писать. Задача была очень сложная.

Первую часть перепроверяла за собой, наверное, раз десять. Чтобы сделать вторую половину заданий, мне тупо не хватило времени. Немножко расстроилась, поплакала. Ну посмотрим, какие будут результаты.

Еще буду сдавать биологию. Планирую поступать в медицинский вуз в Туле. Возможно, буду педиатром. Работать врачом — моя детская мечта, не представляю себя в другой профессии.

Мой совет выпускникам: начинайте подготовку с сентября. Готовьтесь тщательно, учите всё вовремя. Перед экзаменом особо не нужно заниматься, лучше пораньше лечь спать и хорошенько выспаться. На экзамене главное — собраться! Не нужно пугаться заданий. Если чего-то не знаешь, пропусти пункт, а потом вернись к нему.

Мария Петрунина: «Угнетала обстановка — камеры, проверки...»

– Сдавала ЕГЭ по химии. Задания по сложности были средними, думаю, что написала хорошо. Сначала была легкая паника, но потом я сосредоточилась и начала решать задания, ни о чем другом не думая. Правда, поначалу еще угнетала обстановка — камеры, проверки... Из-за этого еще больше теряешься, действует на нервы.

С начала учебного года готовилась к экзаменам с репетитором два раза в неделю, еще сама занималась. Думаю, что самостоятельно нельзя подготовиться к ЕГЭ, обязательно нужно брать дополнительные уроки.

Советую всем выпускникам решать тесты, чтобы закрепить теорию. Тогда становишься более уверенным. Репетитор тебе помогает, направляет в нужное русло, но и самим не нужно забывать заниматься.

Следующие экзамены — биология и русский язык. Хочу поступить в медицинский институт. У меня тетя, сестра – медработники, пойду по их стопам.

Максим Степанов: «Начинайте учить химию с 8-го класса, а не с 10-го, как я»

– Сегодня пересдавал химию, в прошлом году не сложилось с этим экзаменом. Думал, что это не такой сложный предмет, упор больше делал на биологию и до порога не добрал два балла, в университет не поступил… Кстати, для поступления в вуз мне пришлось пожертвовать своим увлечением — легкой атлетикой, было даже будущее в этом спорте, но появились серьезные завалы в учебе.

В этом году начал подготовку с августа, записался в онлайн-школу, самостоятельно решал задания, изучал. По ощущениям, сегодня сдал ЕГЭ баллов на 70. Может быть, мне просто повезло, но задания были легче, чем в прошлом году. Не волновался, знал, что готов, был уверен в своих силах.

Хочу поступить в Курский государственный медицинский университет. Еще с детства мечтал стать врачом. Думаю, буду учиться либо на патологоанатома, либо на пластического хирурга.

При подготовке к ЕГЭ репетиторы нужны обязательно! Это я могу сказать по своему опыту. Самому подготовиться у меня не получалось. А учить химию надо с 8-го класса, а не с 10-го, как я. Так делать не надо!

Алина Ульянова: «После 14-го задания начался какой-то ужас!»

– Писала ЕГЭ по химии. Экзамен для меня был сложный. Тестовая часть более-менее, но после 14-го задания начался какой-то ужас! Ничего не вычислялось, не складывалось. 34-я задача была максимально сложная, мне даже не удалось ее решить. Рассчитываю на то, что в тестовой части у меня большинство ответов будут правильные и за счет этого я смогу вытянуть.

Перед экзаменом говорила себе: «Так, всё, я не буду переживать». Но когда подходила к школе, меня накрыла такая паника! Волнительно было, когда проходила всякие проверки. Успокоилась уже в аудитории.

Готовилась к ЕГЭ три года. После 9-го класса ушла в медицинский колледж, продолжала заниматься химией с репетитором. Хочу поступить в мединститут в Смоленске. Выбрала стоматологию, очень сильно хочу работать стоматологом. Узкая специальность, но в ней столько всяких разветвлений, много нового.

Советую ребятам заранее определиться, куда они будут поступать, учить всё, что дают учителя и репетиторы, и самим находить информацию. Постарайтесь полюбить то, что выбрали!

Всего в этом году единый государственный экзамен в Тульской области будут сдавать 6128 человек, из них 5498 – выпускники этого года, 514 – выпускники прошлых лет.

3 и 4 июня в регионе пройдет следующий ЕГЭ – по русскому языку.