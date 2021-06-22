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В тульской горбольнице №3 капитально отремонтируют поликлинику и женскую консультацию
Фото пресс-службы минздрава Тульской области.

В тульской горбольнице №3 капитально отремонтируют поликлинику и женскую консультацию

Капремонт проводится впервые с 1960 года.

В Туле в поликлинике горбольницы № 3 на Косой Горе продолжается капитальный ремонт. Он стартовал в мае в рамках программы модернизации первичного звена.

По словам главного врача горбольницы № 3 Елены Подкосовой, ранее в поликлинике регулярно проводился косметический ремонт. Также в прошлом году был произведён ремонт кровли и фасада здания. В этом году в рамках капремонта будут заменены системы водоснабжения и канализации, установлена система пожаротушения, отвечающая последним требованиям безопасности. Уже заменены окна, уложена железобетонная стяжка вместо старого деревянного пола, возведены новые перегородки, ведется монтаж системы отопления и укладка современного напольного покрытия.

- В ходе капремонта в поликлинике будут организованы новые кабинеты для приема врачей-специалистов. После завершения работ врачи смогут принимать пациентов в комфортных помещениях, а для жителей будут созданы удобные условия для ожидания. Сейчас поликлиника продолжает работать в штатном режиме: прием ведется в изолированной части помещений, где ремонтные работы начнутся позже, — сказала Елена Подкосова.

Программа модернизации первичного звена призвана повысить качество и доступность медицинской помощи в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и амбулаториях.

Напомним, согласно сайту госзакупок, на ремонт больницы направят 17 миллионов 268 тысяч рублей. Источник финансирования — средства бюджетных учреждений.

Как сообщает минздрав Тульской области, в этом году в регионе капитально отремонтируют 20 объектов, из них 12 поликлиник в Туле и районах. Всего программа рассчитана на 5 лет — с 2021 по 2025 годы. На ее реализацию в Тульской области будет направлено более 7,5 млрд рублей, 90% из них — средства федерального бюджета.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:30 +1
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