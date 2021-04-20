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На ремонт косогорской больницы выделено 17 млн рублей

На ремонт косогорской больницы выделено 17 млн рублей

Закончить работы планируется 31 августа.

Информация о капитальном ремонте здания ГУЗ «Городская больница №3 г. Тулы» по адресу: Тульская область, г. Тула, п. Косая Гора, ул. Дронова, 15, появилась на сайте госзакупок. 

Стоимость работ составит 17 миллионов 268 тысяч рублей. Источник финансирования – средства бюджетных учреждений.

Подрядчик должен будет приступить к работам 1 июня, а закончить не позднее 31 августа. Отметим, что больница продолжит работу во время ремонта.

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