На ремонт косогорской больницы выделено 17 млн рублей

Информация о капитальном ремонте здания ГУЗ «Городская больница №3 г. Тулы» по адресу: Тульская область, г. Тула, п. Косая Гора, ул. Дронова, 15, появилась на сайте госзакупок.

Стоимость работ составит 17 миллионов 268 тысяч рублей. Источник финансирования – средства бюджетных учреждений.

Подрядчик должен будет приступить к работам 1 июня, а закончить не позднее 31 августа. Отметим, что больница продолжит работу во время ремонта.