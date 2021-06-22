Фирменный магазин «Лазаревская лавка» – теперь и в ТЦ «Маргарита»

Второй бутик «Лазаревская Лавка. Фирменный Магазин» открылся в рамках модернизации торговой сети ПХ «Лазаревское» 22 июня. На этот раз он разместился в тульском ТЦ «Маргарита».

До конца лета откроется еще три, семь торговых точек в Туле и области будут переоборудованы по новым корпоративным стандартам, а общее число магазинов вырастет до 30. Кроме того, появятся и мобильные автолавки. Общий объем инвестиций в модернизацию торговой сети в текущем году составит около 50 млн рублей.

– Для нас особенность нового магазина в том, что он расположен на территории рынка, — рассказывает генеральный директор ООО «ПХ Лазаревское» Кристина Романовская. — Мы оказались в торговых рядах среди конкурентов, а не в собственном помещении, как обычно. Здесь нужно конкурировать не только качеством продукции, но и ее «упаковкой», чтобы покупатели сразу видели преимущества фирменного магазина. По сути, мы открыли бутик — со своим особенным освещением, декором, особенностями интерьера с маркизой в корпоративных цветах. Смотрится, на фоне рынка, очень контрастно, ярко и привлекательно. Мы расположены на первой линии ТЦ, и своей яркостью и расположением можем сразу привлечь внимание покупателей.

Крупнейшее племенное хозяйство Тульской области ООО «ПХ «Лазаревское» начало ребрендинг и модернизацию собственной торговой сети с открытия в марте этого года флагманского бутика «Лазаревская Лавка. Фирменный Магазин» в ТЦ «Парус» (Тула, ул. Максима Горького, 14, к. 1).

Новый формат отличается не только оригинальным дизайном, подчеркивающим экологичность продукции и традиции торгового дела, но и более широким ассортиментом.

– Первый фирменный магазин сразу стал популярным у покупателей, а его выручка даже превысила наши ожидания — торговая точка сразу вырвалась в лидеры и уже приносит более двух млн рублей в месяц. Этот успех наглядно продемонстрировал, что для наших клиентов важно не только премиальное качество продукции, но и современный вид самого магазина, поэтому мы сразу приступили к следующему этапу — созданию новых и переоборудованию существующих торговых точек, — говорит Кристина Романовская.

Бутик «Лазаревская Лавка. Фирменный Магазин» в ТЦ «Маргарита» (ул. Коминтерна, 4-А) открылся 22 июня. До начала августа новый магазин откроется в Болохово (ул. Соловцова, 9-Б), а еще две фирменные торговые точки появятся в Туле — на ул. Скуратовская, 108-А, и в ТЦ «Салют» (ул. Академика Павлова, 2).

– В этом торговом центре уже есть «Лазаревская Лавка», но сейчас мы арендовали более удобно расположенное помещение большей площади, что позволит существенно расширить ассортимент продукции, предлагаемой нашим покупателям, — объясняет Кристина Романовская.

В бутиках «Лазаревская лавка. Фирменный магазин» продается свежее мясо с собственной фермы и свиноводческого комплекса — говядина и свинина, а также более 100 наименований мясной продукции Лазаревского мясокомбината. Это вареные, полукопченые и сырокопченые колбасы и самый широкий выбор деликатесов и копченостей (балыки, буженина, карбонат и т. д. ).

Вторая линейка — продукция молочной фермы ПХ «Лазаревское», это живое трехдневное молоко, а также приготовленные по уникальным рецептам и без применения консервантов творог, ряженка, кефир, сметана, элитное сливочное масло и т. д.

И, наконец, третья товарная линейка собственного производства — домашняя еда, т. е. полуфабрикаты (пельмени, вареники) и охлажденная кулинария (котлеты, шницели, биточки и проч.), которые пользуются у туляков высоким спросом, т.к. позволяют экономить время на приготовление вкусных и полезных блюд.

– Так совпало, что накануне открытия бутика в ТЦ «Маргарита» в нашем племенном хозяйстве проводило внеплановую проверку управление Россельхознадзора по городу Москва, Московскойи Тульской областям. И не выявило ни одного нарушения на производстве. Так что качество продукции «Лазаревского» подтверждено теперь не только отзывами покупателей, но и актом с печатью, — улыбается Кристина Романовская.

Кроме этого, в бутиках «Лазаревская лавка. Фирменный магазин» ассортимент дополнен высококачественной продукцией от надежных партнеров ПХ «Лазаревское». Это более 35 видов сыров, бакалейные товары (консервация, крупы, соусы и проч.), вода и лимонады. В магазинах этого формата будут и презентоваться все новинки, созданные как силами ПХ «Лазаревское», так и его партнеров.

– Мы будем расширять сопутствующий ассортимент и выбирать лучшие товары для наших покупателей. Например, недавно мы заключили соглашение с консервным заводом «Богучаровский», известным качеством своего варенья и соусов, — объяснила она.

Одновременно ПХ «Лазаревское» проводит серьезную модернизацию существующих торговых точек в Туле по адресам:

ул. Михеева, 23,

ул. Первомайская, 9,

ул. Пузакова, 5,

ул. 9 Мая, 9,

ул. Дмитрия Ульянова, 2.

Также хозяйство реконструирует магазины в Щекино (ул. Ленина, д. 36 Б) и в пос. Лазаревское (ул. Старая Тульская, д. 10). В этих торговых точках проводится ремонт, замена холодильного оборудования на более современное, а интерьеры оформляются в новом корпоративном стиле.

До начала осени количество магазинов под брендом «Лазаревская лавка» в Туле и области вырастет до 30.

А до осени ПХ «Лазаревское» откроет еще один формат торговли — собственные автолавки, что позволит увеличить количество торговых точек, где туляки и жители области смогут приобрести основную продукцию предприятия.

–Этим летом мы поставим шесть автолавок и посмотрим, насколько востребованным у наших клиентов окажется подобный формат. Сейчас рассматриваем локации для их установки и начнем торговлю после оформления всей необходимой документации, — говорит Кристина Романовская.

По ее словам, общий объем инвестиций в модернизацию торговой сети под брендом «Лазаревская Лавка» в этом году составит около 50 млн рублей.

СПРАВКА О КОМПАНИИ

Племенное хозяйство «Лазаревское» (ООО «ПХ «Лазаревское») основано в 1981 году Федором Романовским; расположено в 16 км южнее районного центра г. Щекино Тульской области в 50 км от г. Тулы. ПХ занимается производством и переработкой продукции растениеводства и животноводства.

В составе предприятия — свиноводческий комплекс с общим поголовьем свиней — 50 000 голов, ферма на 3500 голов крупного рогатого скота,цех производства комбикормов мощностью 50 тыс. тонн кормов в год, цех растениеводства с земельным фондом 24 тыс. га сельскохозяйственных угодий и крупным современным сушильно-сортировальным комплексом хранения зерна (на 80 тыс. тонн); автопарк на 130 автомобилей, а также машинно-тракторный парк (80 тракторов, 3 сеялки и 32 комбайна).

Кроме этого, в состав ПХ «Лазаревское» входит мясоперерабатывающий комбинат, производящий в год 10 тыс. тонн продукции, цех по выпуску молочной продукции, пельменей и вареников, а также 25 продуктовых магазина под брендом «Лазаревская лавка».

Всего на предприятии трудится 642 человека, а средняя заработная плата составляет 44,7 тыс. рублей. В мае ПХ «Лазаревское» открыло собственное представительство в г. Тула на территории торгово-делового квартала LiKЁRKA LOFT (проспект Ленина, 85).