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Жара в городе: как туляки переносят аномальный плюс

Жара в городе: как туляки переносят аномальный плюс

Смотрите знойный фоторепортаж от Myslo.

Вторая половина июня порадовала туляков по-настоящему летней погодой – на смену апрельской сырости и температуре не выше +15 градусов пришла жара. 

Вот уже несколько дней столбики термометров уверенно держатся возле цифры 30 и, судя по прогнозам синоптиков, в ближайшее время эта погода не изменится.

Кто-то открывает пляжный сезон, кто-то спасается прохладной водой и кондиционером, некоторые прячутся от жары в парках и скверах. Наш фотограф Алексей Пирязев прогулялся по летней Туле и приготовил для вас по-настоящему жаркие фото. Смотрим (без регистрации и смс)!

Галерея
Жаркое лето 2021, Фото: 1
Жаркое лето 2021, Фото: 2
Жаркое лето 2021, Фото: 3
Жаркое лето 2021, Фото: 4
Жаркое лето 2021, Фото: 5
Жаркое лето 2021, Фото: 6
Жаркое лето 2021, Фото: 7
Жаркое лето 2021, Фото: 8
Жаркое лето 2021, Фото: 9
Жаркое лето 2021, Фото: 10
Жаркое лето 2021, Фото: 11
Жаркое лето 2021, Фото: 12
Жаркое лето 2021, Фото: 13
Жаркое лето 2021, Фото: 14
Жаркое лето 2021, Фото: 15
Жаркое лето 2021, Фото: 16
Жаркое лето 2021, Фото: 17
Жаркое лето 2021, Фото: 18
Жаркое лето 2021, Фото: 19
Жаркое лето 2021, Фото: 20
Жаркое лето 2021, Фото: 21
Жаркое лето 2021, Фото: 22
Жаркое лето 2021, Фото: 23
Жаркое лето 2021, Фото: 24
Жаркое лето 2021, Фото: 25
Жаркое лето 2021, Фото: 26
Жаркое лето 2021, Фото: 27
Жаркое лето 2021, Фото: 28
Жаркое лето 2021, Фото: 29
Жаркое лето 2021, Фото: 30
Жаркое лето 2021, Фото: 31
Жаркое лето 2021, Фото: 32
Жаркое лето 2021, Фото: 33
Жаркое лето 2021, Фото: 34
Жаркое лето 2021, Фото: 35
Жаркое лето 2021, Фото: 36
Жаркое лето 2021, Фото: 37
Жаркое лето 2021, Фото: 38
Жаркое лето 2021, Фото: 39
Жаркое лето 2021, Фото: 40
Жаркое лето 2021, Фото: 41
Жаркое лето 2021, Фото: 42
Жаркое лето 2021, Фото: 43
Жаркое лето 2021, Фото: 44
Жаркое лето 2021, Фото: 45
Жаркое лето 2021, Фото: 46
Жаркое лето 2021, Фото: 47
Жаркое лето 2021, Фото: 48
Жаркое лето 2021, Фото: 49
Жаркое лето 2021, Фото: 50
Жаркое лето 2021, Фото: 51
Жаркое лето 2021, Фото: 52
Жаркое лето 2021, Фото: 53
Жаркое лето 2021, Фото: 54
Жаркое лето 2021, Фото: 55
Жаркое лето 2021, Фото: 56
Жаркое лето 2021, Фото: 57
Жаркое лето 2021, Фото: 58
Жаркое лето 2021, Фото: 59
Жаркое лето 2021, Фото: 60
Жаркое лето 2021, Фото: 61
Жаркое лето 2021, Фото: 62
Жаркое лето 2021, Фото: 63
Жаркое лето 2021, Фото: 64
Жаркое лето 2021, Фото: 65
Жаркое лето 2021, Фото: 66
Жаркое лето 2021, Фото: 67
Жаркое лето 2021, Фото: 68
Жаркое лето 2021, Фото: 69
Жаркое лето 2021, Фото: 70
Жаркое лето 2021, Фото: 71
Жаркое лето 2021, Фото: 72
Жаркое лето 2021, Фото: 73
Жаркое лето 2021, Фото: 74
Жаркое лето 2021, Фото: 75
Жаркое лето 2021, Фото: 76
Жаркое лето 2021, Фото: 77
Жаркое лето 2021, Фото: 78
Жаркое лето 2021, Фото: 79
Жаркое лето 2021, Фото: 80
Жаркое лето 2021, Фото: 81
Жаркое лето 2021, Фото: 82
Жаркое лето 2021, Фото: 83
Жаркое лето 2021, Фото: 84
Жаркое лето 2021, Фото: 85
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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 20:25 +4
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