Жара в городе: как туляки переносят аномальный плюс

Вторая половина июня порадовала туляков по-настоящему летней погодой – на смену апрельской сырости и температуре не выше +15 градусов пришла жара.

Вот уже несколько дней столбики термометров уверенно держатся возле цифры 30 и, судя по прогнозам синоптиков, в ближайшее время эта погода не изменится.

Кто-то открывает пляжный сезон, кто-то спасается прохладной водой и кондиционером, некоторые прячутся от жары в парках и скверах. Наш фотограф Алексей Пирязев прогулялся по летней Туле и приготовил для вас по-настоящему жаркие фото. Смотрим (без регистрации и смс)!