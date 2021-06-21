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В Туле суды закрыли два ТЦ из-за нарушения антиковидных требований
Фото из архива MySlo

В Туле суды закрыли два ТЦ из-за нарушения антиковидных требований

Речь идёт о ТЦ «Демидовский» на ул. Металлургов и ТЦ «Перспектива» на ул. Фрунзе.

Пролетарский районный суд вынес решение по административному делу в отношении ООО «Парадиз», которое владеет торговым центром «Демидовский». Напомним, ранее стало известно, что центр продолжает работать с опечатанными дверями.

Установлено, что в ТЦ не был организован контроль за соблюдением масочного режима посетителями и продавцами, не соблюдался контроль дезинфекции, отсутствовала разметка для контроля социальной дистанции, у персонала не измерялась температура, не было санитайзеров и рециркуляторов. Суд приостановил работу торгового центра на 90 суток.

Кроме того, за ненадлежащее выполнение санитарно-противоэпидемических  мероприятий по снижению риска распространения коронавирусной инфекции на 30 суток закрыт ТЦ «Перспектива» на ул. Фрунзе.

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Тула
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