В Липках второй день ищут 79-летнюю пенсионерку
Пожилая женщина нуждается в медицинской помощи.
Волонтёры отряда «Лиза Алерт» просят жителей Тульской области помочь в поисках 79-летней Валентины Николаевны Бухаровой, которая 19 июня ушла из дома в г. Липки Киреевского района и не вернулась.
Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы седые вьющиеся, глаза карие.
Пенсионерка нуждается в медицинской помощи! Видели её? Звоните по телефонам: 8(800)700-54-52, 8(953)186-95-46 или 112.
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