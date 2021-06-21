Спецпроект Myslo «Лица Победы»: туляки рассказали о своих героях

22 июня в 4 утра, ровно 80 лет назад, Германия напала на СССР без объявления войны. Сегодня мы вспоминаем тех, кто сражался за мирное небо, за наше будущее.

Туляки рассказали о своих героях в спецпроекте Myslo «Лица Победы».

Василий Егорович Чесноков

Был призван в Красную Армию Каменским РВК Тульской области в январе 1940 года. Служил в составе 493-го гаубичного артиллерийского полка, 172-й стрелковой дивизии, сформированной и дислоцированной на территории Тульской области.

С 16 по 25 июля 1941 года 172-ая Стрелковая дивизия в составе 61-го стрелкового корпуса, 13-й армии Западного фронта участвовала в ожесточенных боях по обороне города Могилёва (Белоруссия), который гитлеровцы взяли в кольцо. Попытки организованного выхода советских войск из окружения не удались. В связи с этим командир 61-го стр. корпуса Ф. А. Бакунин 25 июля приказал подчиненным пробиваться на восток мелкими группами. При выходе из окружения вся 172-ая Стрелковая дивизия советских войск была разгромлена. Её командир, генерал-майор М. Т. Романов , 26 июля раненый попал в плен и позже погиб в лагере.

Мой дедушка, красноармеец Чесноков В. Е. , также 26 июля попал в плен. Он был помещен гитлеровцами в лагерь военнопленных Stalag 308 (VIII-E). 7 октября 1941 года за участие в организации подготовки побега группы военнопленных Василий Егорович Чесноков и несколько его товарищей были этапированы из Stalag 308 в лагерь смерти Освенцим (Аушвиц), где 29 октября того же года дедушка погиб (предположительно, был казнен в газовой камере).

Историю прислала Елена Чеснокова.

Валентин Васильевич Горюнов

Родился в 1918 года. С мая 1938 г. по май 1941 г. проходил службу по призыву Соликамского РВК Молотовской обл. в рядах РККА. В июле 1941 г. мобилизован из запаса. Со 2 июля 1941 г. по 6 августа 1941 г. — курсант Рязанского пехотного училища. С 7 августа — сержант, командир отделения, в составе 252-го Стрелкового полка, 70-ой Стрелковой дивизии 55-й армии участвует в тяжелейших оборонительных боях под Ленинградом.

9 сентября 1941 г. ранен в бою в р-не ст. Ново-Лисино. 12 сентября 1941 г. от многочисленных ран скончался в госпитале (клиническая больница им. Эрисмана 1 ЛМИ г. Ленинграда).

К сожалению, в госпитале во время оформления ошибочно был записан как Валерий вместо Василий. Местом захоронения указано: г. Ленинград, Нов.дер., Серафимовское кладбище. Но место захоронения с указанием ФИО не найдено до сих пор.

Историю прислал Алексей Вальковский.

Василий Федотович Акимов

Призван Плавским РВК Тульской обл. в 1942 году. Василий Федотович, старший брат моего деда, был вторым ребенком в семье. Когда началась оккупация Плавского района, д. Василий еще не был призван на фронт. Нашу деревню Ивановку заняли немцы. Расквартированные солдаты находились и в доме моего прадеда, Акимова Федота Андриановича. Недалеко располагалась полевая кухня, куда сгоняли скот и птицу.

Василий Федотович, несмотря на запрет, убегал с товарищами из дома, а однажды тайно принес частично разобранную винтовку, которую спрятал под пол.

Вскоре все обнаружилось, в доме поднялся переполох. Родители умоляли не трогать детей, говорили, что оружие спрятал маленький Алексей (мой дед), что он ребенок и ничего не понимает. Семья чудом уцелела.

Василий Федотович вскоре отправился на фронт. Служил он в Гвардейской стрелковой дивизии сначала наводчиком, а потом старшиной батареи. Закончил войну в Берлине, оставив свою подпись на стене Рейхстага. Награжден тремя медалями «За отвагу», Орденом Отечественной войны II степени. Умер в 1979 году.

Историю прислала Марина Пильгунова.

Иван Николаевич Алимкин

Советский летчик-штурмовик, участник Великой Отечественной войны, заместитель командира и штурман эскадрильи 617 штурмового авиационного полка 291 штурмовой авиационной дивизии 2-ой воздушной армии 1-го Украинского фронта.

Герой Советского Союза (26 января 1923 года — 18 января 1945 года), младший лейтенант. Особенно отличился в боях за Днепр. Погиб при выполнении боевого задания.

Историю прислала Наталия Александрова.

никита алексеевич Чернецкий

Мой дед, уроженец Курской области, Беловского района, сл. Белой. Ушел на фронт в 1941 году. Был рядовым, пулеметчиком. Имел награды. В 1945 году вернулся домой после тяжелого ранения. Работал в колхозе, кузнецом. Умер в 1997 году.

Историю прислала Анжелина Чернецкая.

олег николаевич морозов

Мой дедушка, Олег Николаевич Морозов, родился 30 октября 1926 года в городе Туле. Когда в 1941 году началась война, старший брат дедушки и отец ушли на фронт. Дедушке тогда было 13 лет.

Немцы рвались к Туле. В это время Тульский оружейный завод эвакуировали на Урал. Дедушкина тётя, Зина, работавшая на этом заводе со своим мужем, вместе с заводом уехали на Урал и взяли с собой Олега.

На заводе изготавливали оружие и снаряды для нашей армии. Война затягивалась, шли ожесточенные бои. Дедушка с другими мальчишками пытался самовольно убежать на фронт, но их возвращали.

В 1943 году, приписав себе возраст на один год, дедушка добровольцем ушел на фронт.

После обучения был зачислен рядовым в Стрелковый полк, который принимал участие в освобождении блокадного Ленинграда.

Мой дедушка — стрелок 8-й Стрелковой роты 141 Стрелкового полка 85 Стрелковой дивизии. В наступательных боях при форсировании реки Вяйке-Эма-Йыги (Эстонская ССР) первым переправился на другой берег и из автомата уничтожил до 10 фашистов. При выбытии из строя пулеметчика заменил его и из пулемета отразил контратаку противника.

Дедушка был награжден медалью «За отвагу». В ходе боев на территории Эстонской ССР получил серьезное ранение и был отправлен в госпиталь. Там он долго лечился, но раненая рука до конца не восстановилась, не работали 3 пальца. Дедушка после войны окончил ремесленное училище и работал кузнецом на заводе «Зенит». Прожил до 1999 года.

Историю прислала Анастасия Храпонова.

сергей павлович бондарев

Родился в селе Нарышкино 5.02.1921г. На фронт пошел в 1941 г. Воевал до самой Победы. Имеет Орден Красной звезды за взятие 28 апреля 1945 г ул. Фр. Штрасс. Поднимал бойцов идти вперед, одной пулеметной очередью уничтожил 18 немцев, тем самым дал возможность продвинутся пехоте вперед.

Есть медаль за взятие Польши, медаль Отечественной Войны I степени, медаль за взятие Берлина.

Имел ранение и вернулся домой в 1946 г., потеряв слух. До конца жизни носил слуховой аппарат. Умер 18 апреля 1999 г.

Историю прислала Лариса Бондарева.

Сергей Алексеевич Акимушкин

Во время блокады Ленинграда возил туда продовольствие, а обратно вывозил эвакуированных. После возил боеприпасы на фронт.

Историю прислала Татьяна Коненкова.

Петр Иванович богачев

Мой дедушка — Петр Иванович Богачев — родился 14 июля 1914 году в селе Юловая Маза Вольского района Саратовской области. В то время на селе жилось не просто. Когда он немного подрос, ему пришлось помогать своим родителям, так как он был единственным сыном. Учиться не было возможности, школа была далеко. Знания прадедушка получил при церкви, он закончил всего 4 класса.

В 1930 году приехал на строительство ГЭС в г. Сталиногорск (сейчас г. Новомосковск), чуть позже принимал участие в строительстве химического комбината.

В 1941 году пошел на войну, был сапером. Под Кенигсбергом был тяжело ранен и до конца войны лечился в госпитале. Был награжден медалями и орденом Трудового Красного Знамени. После войны до самой смерти работал электромонтером.

Вера Ефремовна Аронова (Минаева)

Фельдшер полка, старшая операционная сестра. Боевые действия в составе 90 -й Гвардейской стрелковой Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной дивизии, Курская битва, Белгородская, Харьковская, Полтавская области, Белоруссия, Прибалтика (районы Литовской и Латвийской ССР), район Северо-Восточного Берлина. 11 мая расписалась на Рейхстаге.

Из ее воспоминаний: «Были очень хорошие товарищи, раненые, даже тяжелые, никогда не ругались матом в присутствии женщин». За пять лет сдала пять литров крови для раненых.

Оперировали по 20 часов в сутки, спали четыре часа на тех же столах во время затишья. На Курской дуге попала в окружение, хорошо, отбили свои.

Награды: Орден Отечественной войны II-ой степени, медаль «За отвагу», две медали «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За победу над Германией».

После войны с 1952 года работала акушеркой роддома города Белая Церковь (Украина), с 1967 года трудилась акушеркой в горбольнице № 5 города Тулы.

Историю прислал Михаил Терещенко.