новости
новости
Регистрация
Стартовал проект «Тульская кругосветка»

Стартовал проект «Тульская кругосветка»

График поездок будет известен в ближайшее время.

Жеребьёвка на первое в истории Тульское «кругосветное» путешествие прошла в Центральном парке культуры и отдыха имени П. П. Белоусова.

Принять участие в нем могли гости парка. Они должны были отгадать муниципалитеты по символичным обозначениям. В качестве приза - билет на экскурсионную поездку по Тульской области.

Первая экскурсия запланирована в Кимовск. Принять в ней участие могут все желающие, но с учётом эпидемологических ограничений, действующих на момент отправления в поездку. 

О дате и времени станет известно чуть позже. Информация будет опубликована в ВКонтакте в группе молодёжного центра «Спектр». 

В течение года участники проекта посетят интересные уголки Тульской области. Подготовлено 26 маршрутов. График поездок будет известен в ближайшее время.

Галерея
Стартовал проект «Тульская кругосветка», Фото: 1
Стартовал проект «Тульская кругосветка», Фото: 2
Стартовал проект «Тульская кругосветка», Фото: 3
Стартовал проект «Тульская кругосветка», Фото: 4
Стартовал проект «Тульская кругосветка», Фото: 5
Стартовал проект «Тульская кругосветка», Фото: 6
показать все фотографии
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 19:13 +1
Другие статьи по темам
Событие
Тульская кругосветка
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле сын украл у матери телефон
В Туле сын украл у матери телефон
Тульские боксёры - серебряные призёры командного Кубка России
Тульские боксёры - серебряные призёры командного Кубка России
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.