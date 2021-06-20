Стартовал проект «Тульская кругосветка»

График поездок будет известен в ближайшее время.

Жеребьёвка на первое в истории Тульское «кругосветное» путешествие прошла в Центральном парке культуры и отдыха имени П. П. Белоусова.

Принять участие в нем могли гости парка. Они должны были отгадать муниципалитеты по символичным обозначениям. В качестве приза - билет на экскурсионную поездку по Тульской области.

Первая экскурсия запланирована в Кимовск. Принять в ней участие могут все желающие, но с учётом эпидемологических ограничений, действующих на момент отправления в поездку.

О дате и времени станет известно чуть позже. Информация будет опубликована в ВКонтакте в группе молодёжного центра «Спектр».

В течение года участники проекта посетят интересные уголки Тульской области. Подготовлено 26 маршрутов. График поездок будет известен в ближайшее время.