Тульские боксёры – серебряные призёры командного Кубка России

Соревнования впервые прошли в Екатеринбурге.



В решающей встрече сборная ЦФО в упорной борьбе со счётом 4:6 уступила хозяевам ринга - команде Уральского федерального округа. В финале за сборную Центра страны выступали все трое представителей Тульской области. В категориях до 64 и 81 килограмма Илья Шакиров и Максим Емельянов выиграли соответственно у Рашида Янгазиева и Сергея Мурашова, а в весе до 75 килограммов Степан Хитарян раздельным решением судей уступил Андрею Ковальчуку.



На пути к финалу сборная ЦФО была сильнее боксёров из Сибирского и Северо-Кавказского федеральных округов, а также Санкт-Петербурга.



В тренерский штаб команды Центра страны входили Андрей Зайцев и Виталий Фархутдинов. В судейском корпусе работал Михаил Шевяхов. Решающие поединки командного Кубка России посетил руководитель Федерации бокса Тульской области Евгений Большешапов. В следующем году командный Кубок страны примет Пермь.