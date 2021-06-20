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Тульские боксёры – серебряные призёры командного Кубка России

Тульские боксёры – серебряные призёры командного Кубка России

Тульские боксёры в составе сборной Центрального федерального округа стали серебряными призёрами командного Кубка России.

Соревнования впервые прошли в Екатеринбурге.

В решающей встрече сборная ЦФО в упорной борьбе со счётом 4:6 уступила хозяевам ринга - команде Уральского федерального округа. В финале за сборную Центра страны выступали все трое представителей Тульской области. В категориях до 64 и 81 килограмма Илья Шакиров и Максим Емельянов выиграли соответственно у Рашида Янгазиева и Сергея Мурашова, а в весе до 75 килограммов Степан Хитарян раздельным решением судей уступил Андрею Ковальчуку.

На пути к финалу сборная ЦФО была сильнее боксёров из Сибирского и Северо-Кавказского федеральных округов, а также Санкт-Петербурга.

В тренерский штаб команды Центра страны входили Андрей Зайцев и Виталий Фархутдинов. В судейском корпусе работал Михаил Шевяхов. Решающие поединки командного Кубка России посетил руководитель Федерации бокса Тульской области Евгений Большешапов. В следующем году командный Кубок страны примет Пермь.

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вчера, в 18:03 +4
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