В Туле сын украл у матери телефон

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В дежурную часть отдела полиции «Криволученский» поступило заявление от 46-летней местной жительницы.

Женщина пояснила, что из комнаты по месту жительства совершена кража мобильного телефона. В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские предположили, что к хищению может быть причастен кто-то из близкого окружения заявительницы.

В дальнейшем данная теория подтвердилась. 22-летний нигде не работающий ранее судимый сын потерпевшей сознался в содеянном. Подозреваемый задержан и доставлен в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время в отделе полиции «Криволученский» УМВД России по г. Туле по данному факту проводится процессуальная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В настоящее время в отделе полиции «Криволученский» УМВД России по Туле по данному факту проводится процессуальная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.