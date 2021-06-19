В Тульской области зарегистрировано 86 новых случаев коронавируса
За сутки скончались семь человек.
Таким образом, общее количество официально зарегистрированных случаев коронавируса в Тульской области составляет 41 292, а смертей — 2148.
Напомним, в ряде регионов Центрального федерального округа отмечен взрывной рост заболеваемости коронавирусом, в том числе наблюдаются новые, более агрессивные штаммы инфекции.
«За последнюю неделю в Тульской области на 60% увеличился ежедневный прирост новых случаев заражения COVID-19 и показатели госпитализации. Исходя из прогноза развития эпидемиологической обстановки, необходимо ограничить проведение любых концертно-развлекательных и массовых образовательных мероприятий», - ранее сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев.
В связи с этим скорректирован указ №62, на основании которого отменены все массовые мероприятия, в том числе и фестиваль «Дикая мята».
Кроме того, в Тульской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан.