Фото: vk.com/tulazest
На пр. Ленина в Туле столкнулись две легковушки, одна вылетела на тротуар
На момент публикации новости информации о пострадавших не поступала
Утром 19 июня на пр. Ленина произошло ДТП. На пересечении с ул. Льва Толстого столкнулись два легковых автомобиля Ford.
По словам очевидца, после удара одна из машин вылетела на тротуар. На момент публикации новости информации о пострадавших не поступала. В месте автоаварии наблюдается незначительное затруднение движения.
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