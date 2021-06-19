На пр. Ленина в Туле столкнулись две легковушки, одна вылетела на тротуар

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На момент публикации новости информации о пострадавших не поступала

Утром 19 июня на пр. Ленина произошло ДТП. На пересечении с ул. Льва Толстого столкнулись два легковых автомобиля Ford.

По словам очевидца, после удара одна из машин вылетела на тротуар. На момент публикации новости информации о пострадавших не поступала. В месте автоаварии наблюдается незначительное затруднение движения.