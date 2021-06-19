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На пр. Ленина в Туле столкнулись две легковушки, одна вылетела на тротуар
Фото: vk.com/tulazest

На пр. Ленина в Туле столкнулись две легковушки, одна вылетела на тротуар

На момент публикации новости информации о пострадавших не поступала

Утром 19 июня на пр. Ленина произошло ДТП. На пересечении с ул. Льва Толстого столкнулись два легковых автомобиля Ford.
 
По словам очевидца, после удара одна из машин вылетела на тротуар. На момент публикации новости информации о пострадавших не поступала. В месте автоаварии наблюдается незначительное затруднение движения.
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:44 +4
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