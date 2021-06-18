Запрещены массовые мероприятия и ограничена работа общепита: Указ губернатора Тульской области

В ряде регионов Центрального федерального округа отмечен взрывной рост заболеваемости коронавирусом, в том числе наблюдаются новые, более агрессивные штаммы инфекции.

«За последнюю неделю в Тульской области на 60% увеличился ежедневный прирост новых случаев заражения COVID-19 и показатели госпитализации. Исходя из прогноза развития эпидемиологической обстановки, необходимо ограничить проведение любых концертно-развлекательных и массовых образовательных мероприятий», - сообщил сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев.

В связи с этим скорректирован указ №62, на основании которого отменены все массовые мероприятия, в том числе и фестиваль «Дикая мята». Приводим полный текст указа:

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (CОVID-19) на территории Тульской области, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан в сфере охраны здоровья, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Законом Тульской области от 2 февраля 1998 года № 75-ЗТО «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Тульской области», с учетом предложений Главного государственного санитарного врача по Тульской области от 17.06.2021, на основании статьи 33 Устава (Основного Закона) Тульской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в указ Губернатора Тульской области от 15 июня 2021 года № 62 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» следующие изменения:

1) пункт 1 указа изложить в новой редакции:

«1. Запретить в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области с учетом особенностей, установленных настоящим указом:

проведение публичных, развлекательных, концертно-развлекательных и досуговых мероприятий, в том числе в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке-клубах, на открытых концертных площадках, а также массовых деловых и массовых образовательных мероприятий, за исключением мероприятий, проводимых в дистанционном режиме;

оказание услуг организациями общественного питания, за исключением дистанционной торговли и самовывоза, в период с 00.00 до 07.00.

В целях настоящего указа под массовым деловым мероприятием, массовым образовательным мероприятием понимается организованное мероприятие с численностью одновременного участия более 20 человек.»;

2) абзац 1 подпункта 2) пункта 2 указа изложить в новой редакции:

«2) осуществление деятельности по публичной демонстрации кинофильмов, проведению выставок, культурных и зрелищных мероприятий по показу спектаклей и представлений, в том числе цирковых, а также проведение спортивных мероприятий при условии:».

2. Указ вступает в силу со дня официального опубликования.