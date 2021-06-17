Фото пресс-службы «Арсенала».
Александр Ломовицкий попрощался с «Арсеналом»: «Тула, спасибо за всё!»
Футболист возвращается в «Спартак».
Полузащитник Александр Ломовиций вернулся из аренды в московский «Спартак». Напомним, игрок провел в «Арсенале» два сезона.
Футболист тепло попрощался с тульскими болельщиками:
- Тула, спасибо за всё! Два сезона, первые голы, команда — друзья. Возвращаюсь домой сильнее, — такой пост Александр опубликовал в Instagram.
Отметим, что также в «Спартак» из «Арсенала» вернулся и арендованный Николай Рассказов.
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