Александр Ломовицкий попрощался с «Арсеналом»: «Тула, спасибо за всё!»

Фото пресс-службы «Арсенала».

Полузащитник Александр Ломовиций вернулся из аренды в московский «Спартак». Напомним, игрок провел в «Арсенале» два сезона.

Футболист тепло попрощался с тульскими болельщиками:

- Тула, спасибо за всё! Два сезона, первые голы, команда — друзья. Возвращаюсь домой сильнее, — такой пост Александр опубликовал в Instagram.

Отметим, что также в «Спартак» из «Арсенала» вернулся и арендованный Николай Рассказов.