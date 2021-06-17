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Александр Ломовицкий попрощался с «Арсеналом»: «Тула, спасибо за всё!»
Фото пресс-службы «Арсенала».

Александр Ломовицкий попрощался с «Арсеналом»: «Тула, спасибо за всё!»

Футболист возвращается в «Спартак».

Полузащитник Александр Ломовиций вернулся из аренды в московский «Спартак». Напомним, игрок провел в «Арсенале» два сезона.

Футболист тепло попрощался с тульскими болельщиками:

- Тула, спасибо за всё! Два сезона, первые голы, команда — друзья. Возвращаюсь домой сильнее, — такой пост Александр опубликовал в Instagram.

 

 

Отметим, что также в «Спартак» из «Арсенала» вернулся и арендованный Николай Рассказов.

Сюжет: Арсенал
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