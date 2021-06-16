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В центре Тулы появилось трёхмерное граффити
Фото Дмитрия Языкова

В центре Тулы появилось трёхмерное граффити

Рисунок с изображением медведя был выполнен по заказу городской администрации.

Художник Дмитрий Языков изобразил на фасаде дома № 9 в Центральном переулке бурого медведя в лесу. Композиция, посвященная Дню России, выполнена с 3D-эффектом. По словам автора, на нанесение рисунка ушло 25 литров грунтовки, 35 литров фасадной краски, 50 баллончиков и 4 рабочих дня.

Это уже не первая тематическая работа Дмитрия – ранее туляк изобразил на Зареченском мосту композицию, посвященную тульским достопримечательностям. А на одном из гаражей на ул. Болдина красуется портрет футболиста английского «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка, также выполненный Дмитрием Языковым.

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Люди
Дмитрий Языков
Место
ТулаЦентральный переулок
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