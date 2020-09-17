Фото Дмитрия Языкова.
Новое тульское граффити на Зареченском мосту готово!
Работу художника Дмитрия Языкова можно увидеть на Казанской набережной со стороны оружейного завода на мосту.
Тулячка, пряник, рамки из Instagram, небо и Кондуки — граффити уже можно смотреть и фотографировать.
– На всю работу с перерывами на дождь ушло около шести дней, 50 кг «фасадки» и 60 банок краски, — говорит художник. — Непростая поверхность внесла свои коррективы в скорость работы и расход материалов, однако мои первоначальные опасения не подтвердились: работа смотрится довольно хорошо.
Дмитрий рассказал, что по поводу этого оформления к нему обратились из администрации еще летом, когда шла глобальная реставрация улицы Металлистов и кремля. Дмитрий придумал четыре варианта, утвердили этот, что мы можем видеть на мосту.
– Кайфово, что администрация доверяет рисовать в таких знаковых местах!
Напомним, о работах Дмитрия Языкова Myslo уже писал. Его граффити можно увидеть на некоторых фасадах в Туле, а также в городах Центральной России. Читайте:
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