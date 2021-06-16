В Тульской области из-за антиковидных нарушений могут закрыть 11 торговых центров

Соответствующие административные материалы уже направлены в суд для принятия решения.

В последние дни сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора проверили соблюдение антиковидных мер на 150 объектах. Возбуждено 32 административных дела, направлено в суд 11 материалов об административном приостановление деятельности.

В частности, речь идёт о ТЦ «Демидовский», двери которого уже опечатаны, а также торговый центр «Перспектива» на ул. Фрунзе, «Детский мир» в Ефремове, торговый комплекс «Донской» в Донском и ряд других объектов.