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В Тульской области из-за антиковидных нарушений могут закрыть 11 торговых центров

В Тульской области из-за антиковидных нарушений могут закрыть 11 торговых центров

Соответствующие административные материалы уже направлены в суд для принятия решения.

В последние дни сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора проверили соблюдение антиковидных мер на 150 объектах. Возбуждено 32 административных дела, направлено в суд 11 материалов об административном приостановление деятельности.

В частности, речь идёт о ТЦ «Демидовский», двери которого уже опечатаны, а также торговый центр «Перспектива» на ул. Фрунзе, «Детский мир» в Ефремове, торговый комплекс «Донской» в Донском и ряд других объектов.

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Фотограф: Юлия Королева
сегодня, в 19:45 −1
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