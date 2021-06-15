Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.
За выходные более 500 жителей Тульской области оштрафовали за нарушение антиковидных мер
Такую статистику озвучила полиция.
За прошедшие выходные — с 12 по 14 июня — в Тульской области полицейские составили более 500 административных протоколов по ст. 20.6.1 КоАП РФ. Речь идет о нарушении масочного режима. Напомним, по этой статье гражданам грозит штраф от 1000 до 30 000 рублей.
Проверочные и профилактические мероприятия на постоянной основе проводят сотрудники полиции различных служб и подразделений органов внутренних дел — участковые, ППС, Госавтоинспекция и др.
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