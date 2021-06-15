новости
новости
Регистрация
За выходные более 500 жителей Тульской области оштрафовали за нарушение антиковидных мер
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

За выходные более 500 жителей Тульской области оштрафовали за нарушение антиковидных мер

Такую статистику озвучила полиция.

За прошедшие выходные — с 12 по 14 июня — в Тульской области полицейские составили более 500 административных протоколов по ст. 20.6.1 КоАП РФ. Речь идет о нарушении масочного режима. Напомним, по этой статье гражданам грозит штраф от 1000 до 30 000 рублей.

Проверочные и профилактические мероприятия на постоянной основе проводят сотрудники полиции различных служб и подразделений органов внутренних дел — участковые, ППС, Госавтоинспекция и др.

Сюжет: Коронавирус
В Тульской области обнаружены новые мутировавшие штаммы COVID
Жизнь Тулы и области
В Тульской области обнаружены новые мутировавшие штаммы COVID
сегодня, в 15:50, 86 4753 -12
На фестиваль «Дикая мята» не пустят без отрицательного ПЦР-теста на ковид
Жизнь Тулы и области
На фестиваль «Дикая мята» не пустят без отрицательного ПЦР-теста на ковид
сегодня, в 15:46, 26 2055 -6
Алексей Дюмин об ухудшении коронавирусной обстановки: «Мы были готовы к такому развитию событий»
Жизнь Тулы и области
Алексей Дюмин об ухудшении коронавирусной обстановки: «Мы были готовы к такому развитию событий»
сегодня, в 15:28, 83 3994 -12
Дистанционка и маски на фестивалях: в Тульской области ужесточат антиковидные меры из-за третьей волны
Жизнь Тулы и области
Дистанционка и маски на фестивалях: в Тульской области ужесточат антиковидные меры из-за третьей волны
сегодня, в 15:17, 119 8663 -14
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 20:35 −11
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
коронавирусвспышка коронавируса
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Как продвигается строительство детского сада в Северной Мызе
Как продвигается строительство детского сада в Северной Мызе
Суд оштрафовал владелицу «Бывшей Успенской Церкви» в Тульской области
Суд оштрафовал владелицу «Бывшей Успенской Церкви» в Тульской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.