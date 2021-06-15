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Как продвигается строительство детского сада в Северной Мызе
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Как продвигается строительство детского сада в Северной Мызе

Детсад на 240 мест возводят в рамках национального проекта «Демография».

В микрорайоне Северная Мыза продолжается строительство детского сада. Уже выполнен каркас здания, обустроены перегородки и кровля, установлена модульная котельная.

Сейчас строители занимаются внутренней системой электроснабжения, устанавливают слаботочные системы, системы вентиляции, обустраивают наружные системы канализации, тепло- и водоснабжения.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, работы на объекте ведутся в соответствии с графиком.

Также в этом году возводят еще три дошкольных учреждения — в 1-м Юго-Восточном, на Красноармейском проспекте и проспекте Ленина.

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