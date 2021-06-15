Фото пресс-службы администрации Тулы.
Как продвигается строительство детского сада в Северной Мызе
Детсад на 240 мест возводят в рамках национального проекта «Демография».
В микрорайоне Северная Мыза продолжается строительство детского сада. Уже выполнен каркас здания, обустроены перегородки и кровля, установлена модульная котельная.
Сейчас строители занимаются внутренней системой электроснабжения, устанавливают слаботочные системы, системы вентиляции, обустраивают наружные системы канализации, тепло- и водоснабжения.
Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, работы на объекте ведутся в соответствии с графиком.
Также в этом году возводят еще три дошкольных учреждения — в 1-м Юго-Восточном, на Красноармейском проспекте и проспекте Ленина.
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