Суд оштрафовал владелицу «Бывшей Успенской Церкви» в Тульской области

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Одоевский районный суд назначил ей штраф в размере 15 тысяч рублей за нарушение законодательства об охране объектов культурного наследия.

Одоевский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 7.13 КоАП РФ в отношении Купрюхиной Н. И .

Судом установлено, что инспекцией Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия проведена проверка состояния объекта культурного наследия «Бывшая Успенская Церковь», расположенная в Завалово Одоевского района. В ходе проверки было выявлено множество дефектов здания, среди которых: трещины в кирпичной кладке, сколы и утраты отдельных кирпичей, отсутствие кровельной системы над колокольней. Ворота, через которые осуществляется вход в церковь, разрушены и находятся в аварийном состоянии.

Постановлением Одоевского районного суда Тульской области владелица объекта культурного наследия Купрюхина Н. И. признана виновной в совершении административного правонарушения, ей назначен штраф в размере 15 000 рублей.

Постановление в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано.

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Справка

Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 7.13 КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 до 200 тысяч рублей; на должностных лиц — от 20 до 400 тысяч рублей; на юридических лиц — от 200 тысяч до пяти миллионов рублей.