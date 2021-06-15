Суд оштрафовал владелицу «Бывшей Успенской Церкви» в Тульской области
Одоевский районный суд назначил ей штраф в размере 15 тысяч рублей за нарушение законодательства об охране объектов культурного наследия.
Одоевский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 7.13 КоАП РФ в отношении
Судом установлено, что инспекцией Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия проведена проверка состояния объекта культурного наследия «Бывшая Успенская Церковь», расположенная в Завалово Одоевского района. В ходе проверки было выявлено множество дефектов здания, среди которых: трещины в кирпичной кладке, сколы и утраты отдельных кирпичей, отсутствие кровельной системы над колокольней. Ворота, через которые осуществляется вход в церковь, разрушены и находятся в аварийном состоянии.
Постановлением Одоевского районного суда Тульской области владелица объекта культурного наследия
Постановление в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано.
Ранее Myslo писал о том, что храм выставили на продажу на Avito.
Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 7.13 КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 до 200 тысяч рублей; на должностных лиц — от 20 до 400 тысяч рублей; на юридических лиц — от 200 тысяч до пяти миллионов рублей.