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В Туле отморозки с газовым пистолетом напали на сидевших у подъезда людей: видео

В Туле отморозки с газовым пистолетом напали на сидевших у подъезда людей: видео

Разыскиваются очевидцы происшествия.

Вечером 13 июня во дворе дома № 50 по Красноармейскому проспекту произошла драка. Как рассказал Myslo один из пострадавших, он вместе с женой и коллегой по работе сидел на лавке возле подъезда. В 21.39 мимо прошла компания молодых людей, которые молча покосились на них и сели на лавки у соседнего подъезда.
 
В 21.42 компания пошла обратно. Внезапно один из отморозков нанес ногой удар человеку, который стоял к нему спиной. Началась потасовка, в которой нападавшие, несмотря на численное превосходство, потерпели поражение, после чего один из них совершил несколько выстрелов из газового пистолета в лицо тому, на кого нападал.
 
По словам потерпевшего, никаких выкриков не звучало и причину нападения он не понимает. В одежде и поведении тоже не было ничего, что могло бы спровоцировать нападавших.
 
В полиции корреспонденту Myslo подтвердили информацию о происшествии и сообщили, что часть нападавших уже установлена, а по остальным сейчас ведется соответствующая работа.
 
Внимание! Если вы были очевидцем, узнали нападавших или вам известна любая другая информация о случившемся, просьба позвонить по телефону +7−960−056−36−77.
 

 

Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:16 +3
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