Из-за ковида в Туле отменили массовый просмотр матчей Евро-2020

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Из-за ухудшения эпидситуации в регионе в Туле отменили массовый просмотр матчей сборной России на Евро-2020. Ранее анонсировалось, что 16 и 21 июня в Тульском кремле установят фан-зону.

Напомним, 12 июня на Казанской набережной на большом экране транслировали матч Бельгия — Россия. Поддержать сборную России пришли десятки туляков.