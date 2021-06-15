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Из-за ковида в Туле отменили массовый просмотр матчей Евро-2020
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Из-за ковида в Туле отменили массовый просмотр матчей Евро-2020

Игры сборной России предлагают посмотреть дома.

Из-за ухудшения эпидситуации в регионе в Туле отменили массовый просмотр матчей сборной России на Евро-2020. Ранее анонсировалось, что 16 и 21 июня в Тульском кремле установят фан-зону.

Напомним, 12 июня на Казанской набережной на большом экране транслировали матч Бельгия — Россия. Поддержать сборную России пришли десятки туляков.

Сюжет: Евро-2020
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