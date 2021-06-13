Обзор Myslo: как выглядят самые дорогие трёшки на продажу в Туле

Фото с сайта Авито.

Сделали подборку с Авито. Мы смотрели только вторичное жилье.

заезжай и живи

Самая дорогая трехкомнатная квартира выставлена на продажу за 19 млн 850 тыс. рублей. Ее площадь — 110 квадратных метров. Продавец уточняет, что квартира находится на ул. С. Перовской.

- Закрытая территория, двор без машин, подземный паркинг (место можно приобрести за отдельную стоимость). В квартире выполнен дизайнерский ремонт с использованием качественных материалов, привезенных на заказ. Три изолированные комнаты, гостиная, объединенная с кухней, два санузла, — говорится в объявлении.

Автор говорит, что в квартире остается абсолютно все: заезжай и живи.

огромные панорамные окна На втором месте по дороговизне — трёшка на ул. Тульского Рабочего Полка. Она продается за 15,5 млн рублей. Площадь — 120 кв.м.

- С ремонтом и мебелью, готова для проживания. Три изолированные комнаты, панорамное остекление, кухня, большая прихожая, три гардероба, 2 больших санузла, на полу плитка и ламинат, теплые полы, лоджия 7кв. м застеклена. Рядом с комплексом Центральный парк, закрытая территория, охрана, подземный паркинг, — уточняет автор объявления.

по соседству с капитаном америкой

За 15 млн рублей выставлена на продажу еще одна трехкомнатная квартира на ул. Тульского Рабочего Полка. Правда, в соседнем доме.

Продавец уточняет, что квартира расположена в элитном районе Тулы «для состоявшихся успешных людей», а особая обстановка в жилом комплексе позволяет создать ощущение полного комфорта во всем.

- Дизайнерский ремонт, общая площадь 115,80 кв. м. Большой зал, уютная кухня-гостиная, спальня, два санузла, гардеробная. Дизайнерские двери и дизайнерский потолок с освещением. Напольное покрытие-паркет. В доме работает консьерж-сервис, — говорится в объявлении.

мини-бар в виде контрабаса

За 14 млн 999 тыс. 999 руб. можно купить трёшку на улице Михеева — в «единственном в Туле доме, который находится прямо в парке».

- Теперь вы сможете просыпаться под пение птиц, при этом находясь в самом центре города. Окна выходят в Рогожинский парк. Квартира с собственным отоплением и горячей водой. По периметру квартиры сделана шумоизоляция. Установлена качественная входная дверь с повышенной шумоизоляцией и сейфовыми замками (соседей и звуки в подъезде не слышно совсем).

Большая кухня-гостиная, выполненная в необычной стилистике — дизайнерский китч. Детская комната с гардеробной и декоративной фреской, огромная спальня с выходом на лоджию, дополнительная гардеробная комната, 2 санузла (один из которых служит в качестве бытовой комнаты), огромная утепленная лоджия.

В качестве декора используются итальянские картины, установлен свет (Италия, Германия). Гостиную украшает арт-объект — мини-бар в виде контрабаса, — написано в объявлении.

Животные в квартире не жили, — уточняет владелец.

зеркальный потолок

Эта квартира, площадью 140 кв. м, продается в доме на ул. Болдина за 14,5 млн рублей.

- Индивидуaльное отоплениe и гоpячая вoдa, теплый пол водяной. Ремонт всей квартиры выполнен по дизайн-проекту, отделочные материалы высочайшего качества производства Италии и Испании. Светильники Италия. Электрика Lеgrаnd. Просторная кухня (21 кв.м.). Зеркальный подвесной потолок. Санузел совмещенный. Две лоджии (зал и спальня) объединены в единое пространство с комнатами, в зале панорамное остекление 6 м. В прихожей встроенный шкаф-купе с зеркальными раздвижными дверями. В спальнях оборудованные гардеробные. На полу в коридоре, прихожей, кухне и санузле плитка, в остальных комнатах паркетная доска, — сказано в объявлении.