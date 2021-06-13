В Тульской области официально открыли 56 пляжей: список

Фото из архива Myslo.

МЧС России по Тульской области опубликовало список пляжей, допущенных к открытию по состоянию на 12 июня. В данный момент их 56, но планируется открыть 60.

список пляжей

Алексин: пляж правый берег р. Оки в н.п. Бунырево, б/о «Шахтер»

Арсеньевский район: пляж Бобровский

Белевский район: пляж на пруду д. Сергеевка

Богородицкий район: пляж на пруду «Рос»

Веневский район: пляж «Веневка», пруд

Воловский район: пляж «Толбузино»

Донской: пляж «Голубая вода»

Дубенский район:

пляж «Якшинские выселки»,

пляж п. Дубна,

пляж с. Лужное.

Ефремов:

городской пляж ул. К. Маркса,

городской пляж «Береговой».

Заокский район

пляж на пруду д. Романьково,

пляж «Велегож Парк», пруд д. Скрипово,

пляж «Бибигон».

Каменский район: пляж «Яблонево»

Кимовский район: пляж «Вороньи выселки»

Куркинский район: пляж «Орловский»

Одоевский район:

городской пляж на р. Упа «Песчаная Коса»,

пляж на пруду д. Дорогонька.

Новогуровский: пляж «Приволье»

Новомосковск:

пляж «Тросниковка»,

пляж «Стрельцы»,

пляж «Урванка»,

пляж «Гремячее».

Плавский район:

пляж р. Плава г. Плавск, ул. Красная,

пляж на пруду с. Красное.

Суворовский район

пляж «Городской» на водоеме южной окраины г. Суворов

пляж «Зареченский» Черепетское вдх.

пляж «Песоченский» МО Северо-Западное

пляж МО г. Чекалин р. Ока

пляж «Ханинский» МО Юго-Восточное

пляж «Березовский»

Тепло-Огаревский район:

пляж «Волчья Дубрава»,

пляж с. Нарышкино

Тула:

пляж на пруду з/о «Хомяковские поляны», п. Хомяково,

пляж «Обидимо»,

пляж на вдх.р.Воронка 1,

пляж на вдх.р.Воронка 2 (ст. Козлова засека),

«Ильинское», пруд с. Крутое,

детский оздоровительный центр «Новая волна», р. Воронка,

КФХ «Велесов лес» пляж на пруду М. О. Федоровское , д. Борщевка,

, д. Борщевка, пляж на пруду ЦПКиО,

пляж «Петровский».

Узловский район: пляж «Трестовский»

Чернский район: пляж в парке р. п. Чернь на р. Снежедь

Щекинский район:

пляж на пруду д. Грумант,

пляж на Щекинском вдх. г. Советск,

пляж на пруду р.п. Первомайский,

пляж парк-отеля «Грумант»,

пляж «Старина».

Ясногорский район:

пляж «ВолгоДон»,

пляж «Лесной».

Открытые бассейны:

открытый бассейн с. Архангельское, Каменский район,

открытый бассейн з/о «Плазма», г. Донской,

открытый бассейн «Сокольники», г. Новомосковск.

Друзья, расскажите, на каких пляжах в Тульской области вы любите отдыхать? Знаете секретные места? Делитесь в комментариях!