новости
новости
Регистрация
В Тульской области официально открыли 56 пляжей: список
Фото из архива Myslo.

В Тульской области официально открыли 56 пляжей: список

Публикуем пляжные зоны, которые прошли проверку МЧС.

МЧС России по Тульской области опубликовало список пляжей, допущенных к открытию по состоянию на 12 июня. В данный момент их 56, но планируется открыть 60.

список пляжей

Алексин: пляж правый берег р. Оки в н.п. Бунырево, б/о «Шахтер»

Арсеньевский район: пляж Бобровский

Белевский район: пляж на пруду д. Сергеевка

Богородицкий район: пляж на пруду «Рос»

Веневский район: пляж «Веневка», пруд

Воловский район: пляж «Толбузино»

Донской: пляж «Голубая вода»

Дубенский район:

  • пляж «Якшинские выселки»,
  • пляж п. Дубна,
  • пляж с. Лужное.

Ефремов:

  • городской пляж ул. К. Маркса,
  • городской пляж «Береговой».

Заокский район

  • пляж на пруду д. Романьково,
  • пляж «Велегож Парк», пруд д. Скрипово,
  • пляж «Бибигон».

Каменский район: пляж «Яблонево»

Кимовский район: пляж «Вороньи выселки»

Куркинский район: пляж «Орловский»

Одоевский район:

  • городской пляж на р. Упа «Песчаная Коса»,
  • пляж на пруду д. Дорогонька.

Новогуровский: пляж «Приволье»

Новомосковск:

  • пляж «Тросниковка»,
  • пляж «Стрельцы»,
  • пляж «Урванка»,
  • пляж «Гремячее».

Плавский район:

  • пляж р. Плава г. Плавск, ул. Красная,
  • пляж на пруду с. Красное.

Суворовский район

  • пляж «Городской» на водоеме южной окраины г. Суворов
  • пляж «Зареченский» Черепетское вдх.
  • пляж «Песоченский» МО Северо-Западное
  • пляж МО г. Чекалин р. Ока
  • пляж «Ханинский» МО Юго-Восточное
  • пляж «Березовский»

Тепло-Огаревский район:

  • пляж «Волчья Дубрава»,
  • пляж с. Нарышкино

Тула:

  • пляж на пруду з/о «Хомяковские поляны», п. Хомяково,
  • пляж «Обидимо»,
  • пляж на вдх.р.Воронка 1,
  • пляж на вдх.р.Воронка 2 (ст. Козлова засека),
  • «Ильинское», пруд с. Крутое,
  • детский оздоровительный центр «Новая волна», р. Воронка,
  • КФХ «Велесов лес» пляж на пруду М. О. Федоровское, д. Борщевка,
  • пляж на пруду ЦПКиО,
  • пляж «Петровский».

Узловский район: пляж «Трестовский»

Чернский район: пляж в парке р. п. Чернь на р. Снежедь

Щекинский район:

  • пляж на пруду д. Грумант,
  • пляж на Щекинском вдх. г. Советск,
  • пляж на пруду р.п. Первомайский,
  • пляж парк-отеля «Грумант»,
  • пляж «Старина».

Ясногорский район:

  • пляж «ВолгоДон»,
  • пляж «Лесной».

Открытые бассейны:

  • открытый бассейн с. Архангельское, Каменский район,
  • открытый бассейн з/о «Плазма», г. Донской,
  • открытый бассейн «Сокольники», г. Новомосковск.
 

Друзья, расскажите, на каких пляжах в Тульской области вы любите отдыхать? Знаете секретные места? Делитесь в комментариях!

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 20:20 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
пляжипляжный сезон
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Обзор Myslo: как выглядят самые дорогие трёшки на продажу в Туле
Обзор Myslo: как выглядят самые дорогие трёшки на продажу в Туле
Самые зрелищные бои Юношеской лиги ММА: фоторепортаж с Казанской набережной
Самые зрелищные бои Юношеской лиги ММА: фоторепортаж с Казанской набережной
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.