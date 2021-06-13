В Тульской области официально открыли 56 пляжей: список
Публикуем пляжные зоны, которые прошли проверку МЧС.
МЧС России по Тульской области опубликовало список пляжей, допущенных к открытию по состоянию на 12 июня. В данный момент их 56, но планируется открыть 60.
Алексин: пляж правый берег р. Оки в н.п. Бунырево, б/о «Шахтер»
Арсеньевский район: пляж Бобровский
Белевский район: пляж на пруду д. Сергеевка
Богородицкий район: пляж на пруду «Рос»
Веневский район: пляж «Веневка», пруд
Воловский район: пляж «Толбузино»
Донской: пляж «Голубая вода»
Дубенский район:
- пляж «Якшинские выселки»,
- пляж п. Дубна,
- пляж с. Лужное.
Ефремов:
- городской пляж ул. К. Маркса,
- городской пляж «Береговой».
Заокский район
- пляж на пруду д. Романьково,
- пляж «Велегож Парк», пруд д. Скрипово,
- пляж «Бибигон».
Каменский район: пляж «Яблонево»
Кимовский район: пляж «Вороньи выселки»
Куркинский район: пляж «Орловский»
Одоевский район:
- городской пляж на р. Упа «Песчаная Коса»,
- пляж на пруду д. Дорогонька.
Новогуровский: пляж «Приволье»
Новомосковск:
- пляж «Тросниковка»,
- пляж «Стрельцы»,
- пляж «Урванка»,
- пляж «Гремячее».
Плавский район:
- пляж р. Плава г. Плавск, ул. Красная,
- пляж на пруду с. Красное.
Суворовский район
- пляж «Городской» на водоеме южной окраины г. Суворов
- пляж «Зареченский» Черепетское вдх.
- пляж «Песоченский» МО Северо-Западное
- пляж МО г. Чекалин р. Ока
- пляж «Ханинский» МО Юго-Восточное
- пляж «Березовский»
Тепло-Огаревский район:
- пляж «Волчья Дубрава»,
- пляж с. Нарышкино
Тула:
- пляж на пруду з/о «Хомяковские поляны», п. Хомяково,
- пляж «Обидимо»,
- пляж на вдх.р.Воронка 1,
- пляж на вдх.р.Воронка 2 (ст. Козлова засека),
- «Ильинское», пруд с. Крутое,
- детский оздоровительный центр «Новая волна», р. Воронка,
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КФХ «Велесов лес» пляж
на пруду М. О. Федоровское, д. Борщевка,
- пляж на пруду ЦПКиО,
- пляж «Петровский».
Узловский район: пляж «Трестовский»
Чернский район: пляж в парке р. п. Чернь на р. Снежедь
Щекинский район:
- пляж на пруду д. Грумант,
- пляж на Щекинском вдх. г. Советск,
- пляж на пруду р.п. Первомайский,
- пляж парк-отеля «Грумант»,
- пляж «Старина».
Ясногорский район:
- пляж «ВолгоДон»,
- пляж «Лесной».
Открытые бассейны:
- открытый бассейн с. Архангельское, Каменский район,
- открытый бассейн з/о «Плазма», г. Донской,
- открытый бассейн «Сокольники», г. Новомосковск.
Друзья, расскажите, на каких пляжах в Тульской области вы любите отдыхать? Знаете секретные места? Делитесь в комментариях!