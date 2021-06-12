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В Тульской области - 60 новых случаев коронавируса

В Тульской области - 60 новых случаев коронавируса

Общее число летальных случаев составляет 2 104 человека.

12 июня в федеральном оперативном штабе сообщили о новых 60 случаях заражения коронавирусной инфекцией в Тульской области. Общее число заболевших с начала пандемии в регионе - 40 790.

За сутки врачи региона вылечили 51 пациента с ранее диагностированным COVID-19, за все время - 38 207 человек.

Число зарегистрированных летальных случаев в Тульской области достигло показателя в 2 104 — за сутки в регионе скончались еще 7 человек.

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сегодня, в 11:33 −1
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