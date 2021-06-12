Пожар в реанимации Рязани: в больницах Тульской области идут проверки

Проверки соблюдения требований пожарной безопасности проводятся по поручению Алексея Дюмина в связи с пожаром в реанимации больницы имени Семашко в Рязани.

В Рязани погибли три пациента, восемь человек пострадали. По предварительной информации, причиной пожара стало возгорание аппарата ИВЛ.

В Тульской областной клинической больнице прошли профилактические мероприятия, в ходе которых спасатели отработали эвакуацию людей с 4-го этажа с применением спасательных устройств и средств индивидуальной защиты.

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Тульской области по государственной противопожарной службе Сергей Привезенцев отметил, что для организаций здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей установлен повышенный ранг пожара. На такие вызовы прибывают до 14 пожарных расчетов и до пяти единиц высотной техники. Подобные учения проводятся ежеквартально.

Заместитель главного врача хирургической службы Тульской областной клинической больницы Алексей Нуждихин подчеркнул, что любое государственное учреждение здравоохранения — это объект повышенной опасности.

В областной больнице соблюдаются все меры противопожарной безопасности, работает специальная служба, ответственная за эвакуацию пациентов.

Служба медицинской техники ведет мониторинг работы каждого аппарата ИВЛ, рентгеновских аппаратов, аппаратов УЗИ и др.

Газовую станцию, которая обеспечивает больницу кислородом, круглосуточно обслуживает бригада технических специалистов.

Всего до 9 июля планируется проверить 31 медицинское учреждение, где имеются кислородные установки.