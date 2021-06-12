Пьяного водителя осудили за оскорбление и угрозу инспектору ДПС

В марте 2021 года житель Венева, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попал в ДТП. И на месте происшествия повел себя неадекватно.

Прокуратура Веневского района Тульской области поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении

55-летнего местного жителя, который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных по статье - угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, а также публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей.

В марте мужчина будучи пьяным попал в ДТП. Сотрудники ДПС пригласили его в служебный автомобиль. После составления протокола об административном правонарушении веневец стал угрожать инспектору, что изобьет его, а также обругал матом.

Суд приговорил подсудимого к наказанию в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.