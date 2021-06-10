Фотограф запечатлел солнечное затмение над Тулой

Фото Алексея Горохова.

Погода сегодня совершенно не радовала и для многих редкое астрономическое событие – кольцеобразное солнечное затмение прошло абсолютно незаметно. Тем более, что в средней полосе России при отсутствии облачности можно было наблюдать лишь только частные фазы затмения.

Как заявил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в столице небо было покрыто «пирогом облаков». Однако в Туле все было намного лучше, поэтому фотографу Алексею Горохову удалось поймать объективом солнечное затмение.

Кольцеобразное затмение в следующий раз случится 1 июня 2030 года. В России его можно будет наблюдать на юге европейской части. А ближайшие солнечные затмения, которые будут видны и в столичном регионе, датированы 2039 и 2048 годами.

Не стоит расстраиваться, если пропустили затмение. Звездное небо всегда магически прекрасно. Но тем, кто живет в городе, редко удается увидеть настоящее небо, черное, усеянное звездами, — город в буквальном смысле отсвечивает. Но мы составили для вас карту «звездных» мест, любимых тульскими астрономами.