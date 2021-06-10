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Фотограф запечатлел солнечное затмение над Тулой
Фото Алексея Горохова.

Фотограф запечатлел солнечное затмение над Тулой

Метеорологи обещали, что «пирог облаков» закроет солнце, но тульский фотограф Алексей Горохов смог снять затмение.

Погода сегодня совершенно не радовала и для многих редкое астрономическое событие – кольцеобразное солнечное затмение прошло абсолютно незаметно. Тем более, что в средней полосе России при отсутствии облачности можно было наблюдать лишь только частные фазы затмения.

Как заявил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в столице небо было покрыто «пирогом облаков». Однако в Туле все было намного лучше, поэтому фотографу Алексею Горохову удалось поймать объективом солнечное затмение. 

Кольцеобразное затмение в следующий раз случится 1 июня 2030 года. В России его можно будет наблюдать на юге европейской части. А ближайшие солнечные затмения, которые будут видны и в столичном регионе, датированы 2039 и 2048 годами.

Не стоит расстраиваться, если пропустили затмение. Звездное небо всегда магически прекрасно. Но тем, кто живет в городе, редко удается увидеть настоящее небо, черное, усеянное звездами, — город в буквальном смысле отсвечивает. Но мы составили для вас карту «звездных» мест, любимых тульскими астрономами. 

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Фотограф запечатлел частичное солнечное затмение над Тулой, Фото: 1
Фотограф запечатлел частичное солнечное затмение над Тулой, Фото: 2
Фотограф запечатлел частичное солнечное затмение над Тулой, Фото: 3
Фотограф запечатлел частичное солнечное затмение над Тулой, Фото: 4
Фотограф запечатлел частичное солнечное затмение над Тулой, Фото: 5
Фотограф запечатлел частичное солнечное затмение над Тулой, Фото: 6
Фотограф запечатлел частичное солнечное затмение над Тулой, Фото: 7
Фотограф запечатлел частичное солнечное затмение над Тулой, Фото: 8
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 19:11 +13
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