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В связи с Днем России почтовые отделения Тульской области изменят график работы
Фото: ТАСС.

В связи с Днем России почтовые отделения Тульской области изменят график работы

12 июня во всех филиалах «Почты России» выходной день.

В предпраздничный день, 11 июня, почтовые отделения всех классов закроются на час раньше. День России объявлен нерабочим. 13 и 14 июня почтовые отделения будут работать по обычному графику.

Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для некоторых сельских почтовых отделений может быть установлен другой режим работы.

Пенсии и пособия в праздничные дни будут доставляться по расписанию, согласованному с Пенсионным фондом. Уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно на сайте компании.

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