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Штопор с всечкой, «Блоховодитель» и крохотульский пряничек: в Туле выбрали лучшие идеи сувенирной продукции

Штопор с всечкой, «Блоховодитель» и крохотульский пряничек: в Туле выбрали лучшие идеи сувенирной продукции

В Туле прошел финал акселератора сувенирной продукции «Генератор».

Обучающее мероприятие проходило в Туле в первых числах апреля. Инициатором акселератора стали Агентство экономического развития Тульской области и региональный комитет по развитию туризма.

Для участия было подано более 70 заявок. На протяжении шести недель в гибридном формате команда проекта совместно с экспертами искала дизайн-решения, создавала прототипы и разрабатывала идеи сувенирной продукции для туристов.

Участники проходили профильные лекции и практические занятия с менторами акселератора. Экспертами выступили руководитель отдела маркетинговых коммуникаций ГК «ЕВМ» Татьяна Золотухина, специалист в сфере современного искусства, преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ Александр Журавлев, дизайнер-исследователь, основатель дизайн-студии Restographica Константин Гладков, спикер проекта «Книги» Татьяна Лукьянова и другие эксперты.

Ученики получили широкий спектр знаний о сфере сувенирной продукции, от определения смысла и задач сувенира как такового, профессиональных навыков создания такой продукции до тонкостей бухгалтерского учета, поиска креативных трендов и лайфхаков, ведения соцсетей сувенирной продукции. 

Участники проекта предложили свое видение новых сувениров, связанных с регионом. По итогу было разработано 35 идей, из которых до финала дошли 20 проектов. Архитектурные конструкторы, пряники нового типа, традиционная деревянная игрушка и многие другие презентовали на закрытии акселератора.

«Тульская область меняется на глазах. Тула — популярное туристическое направление, в год сюда приезжает свыше миллиона туристов. Акселератор помог взглянуть на город под другим углом: вспомнить старые, нигде не представленные промыслы, превратить в символы то, что уже давно ассоциируется с Тулой. Каждый проект финалистов — это не просто предмет для полок сувенирного магазина, это набор смыслов и новых вызовов. Это вещи, которые несут в себе идеи новых больших проектов в сфере развития туристической инфраструктуры и гостеприимства. Сувениры финалистов акселератора не только рассказывают об истории города языком современности, многие из них заставляют задуматься о том, как может и как должен измениться город в будущем», – подчеркнул директор регионального фонда «Агентство экономического развития Тульской области» Евгений Инджгия.

Финалистами акселератора стали семь проектов в пяти номинациях:

  • Проект «Крохотульский пряничек». Это мини-прянички с оригинальной начинкой и улучшенным составом от Марии Буровой. У проекта есть своя философия: на обертках Мария изобразила талантливых уроженцев Тулы и области, таких как, например, П. П. Белоусов, В. С. Гумилевская, Н. С. Гончарова.
  • Проект «Тула Урбан» конструкторы уникальных зданий Тулы от Светланы Чирковой. Первый конструктор в серии – знаменитый тульский дом – водонапорная башня на ул. Академика Павлова. Следующими в конструкторах воплотятся здание архива на проспекте Ленина, историческое здание колледжа Демидова, здание фабрики-кухни, тульские дома в стиле конструктивизма и даже готики, городские заводы.
  • Бренд «Чилим в Туле» — согревающие флисовые пледы с тульской символикой и дерзкими, запоминающимися слоганами, к примеру, «Горячая, как тульский самовар». Автор проекта – Евгения Порфирова.
  • Открытки «Сердце Тулы» – автор Саша Афанасьева, бренд «Дом на колесах».
  • Бренд «ЯсноДеревце» — деревянные игрушки в традиционном тульском стиле. Автор Алексей Гришаев.
  • Подарочный мультитул-штопор, украшенный орнаментом тульской всечки. Автор Леонид Ральянов.
  • «Блоховодитель» – гид по Туле для туристов с животными. Авторы: Ольга Жукова, Андрей Сорокин, Мария Коленкина.

Каждый проект – победитель акселератора получит финансирование на выпуск первой партии сувенирной продукции.

 

Галерея
Штопор с всечкой, блоховодитель и крохотульский пряничек: в Туле выбрали идеи сувенирной продукции, Фото: 1
Штопор с всечкой, блоховодитель и крохотульский пряничек: в Туле выбрали идеи сувенирной продукции, Фото: 2
Штопор с всечкой, блоховодитель и крохотульский пряничек: в Туле выбрали идеи сувенирной продукции, Фото: 3
Штопор с всечкой, блоховодитель и крохотульский пряничек: в Туле выбрали идеи сувенирной продукции, Фото: 4
Штопор с всечкой, блоховодитель и крохотульский пряничек: в Туле выбрали идеи сувенирной продукции, Фото: 5
Штопор с всечкой, блоховодитель и крохотульский пряничек: в Туле выбрали идеи сувенирной продукции, Фото: 6
Штопор с всечкой, блоховодитель и крохотульский пряничек: в Туле выбрали идеи сувенирной продукции, Фото: 7
Штопор с всечкой, блоховодитель и крохотульский пряничек: в Туле выбрали идеи сувенирной продукции, Фото: 8
Штопор с всечкой, блоховодитель и крохотульский пряничек: в Туле выбрали идеи сувенирной продукции, Фото: 9
Штопор с всечкой, блоховодитель и крохотульский пряничек: в Туле выбрали идеи сувенирной продукции, Фото: 10
Штопор с всечкой, блоховодитель и крохотульский пряничек: в Туле выбрали идеи сувенирной продукции, Фото: 11
Штопор с всечкой, блоховодитель и крохотульский пряничек: в Туле выбрали идеи сувенирной продукции, Фото: 12
Штопор с всечкой, блоховодитель и крохотульский пряничек: в Туле выбрали идеи сувенирной продукции, Фото: 13
Штопор с всечкой, блоховодитель и крохотульский пряничек: в Туле выбрали идеи сувенирной продукции, Фото: 14
Штопор с всечкой, блоховодитель и крохотульский пряничек: в Туле выбрали идеи сувенирной продукции, Фото: 15
Штопор с всечкой, блоховодитель и крохотульский пряничек: в Туле выбрали идеи сувенирной продукции, Фото: 16
Штопор с всечкой, блоховодитель и крохотульский пряничек: в Туле выбрали идеи сувенирной продукции, Фото: 17
Штопор с всечкой, блоховодитель и крохотульский пряничек: в Туле выбрали идеи сувенирной продукции, Фото: 18
Штопор с всечкой, блоховодитель и крохотульский пряничек: в Туле выбрали идеи сувенирной продукции, Фото: 19
Штопор с всечкой, блоховодитель и крохотульский пряничек: в Туле выбрали идеи сувенирной продукции, Фото: 20
Штопор с всечкой, блоховодитель и крохотульский пряничек: в Туле выбрали идеи сувенирной продукции, Фото: 21
Штопор с всечкой, блоховодитель и крохотульский пряничек: в Туле выбрали идеи сувенирной продукции, Фото: 22
Штопор с всечкой, блоховодитель и крохотульский пряничек: в Туле выбрали идеи сувенирной продукции, Фото: 23
Штопор с всечкой, блоховодитель и крохотульский пряничек: в Туле выбрали идеи сувенирной продукции, Фото: 24
Штопор с всечкой, блоховодитель и крохотульский пряничек: в Туле выбрали идеи сувенирной продукции, Фото: 25
Штопор с всечкой, блоховодитель и крохотульский пряничек: в Туле выбрали идеи сувенирной продукции, Фото: 26
Штопор с всечкой, блоховодитель и крохотульский пряничек: в Туле выбрали идеи сувенирной продукции, Фото: 27
Штопор с всечкой, блоховодитель и крохотульский пряничек: в Туле выбрали идеи сувенирной продукции, Фото: 28
Штопор с всечкой, блоховодитель и крохотульский пряничек: в Туле выбрали идеи сувенирной продукции, Фото: 29
Штопор с всечкой, блоховодитель и крохотульский пряничек: в Туле выбрали идеи сувенирной продукции, Фото: 30
Штопор с всечкой, блоховодитель и крохотульский пряничек: в Туле выбрали идеи сувенирной продукции, Фото: 31
Штопор с всечкой, блоховодитель и крохотульский пряничек: в Туле выбрали идеи сувенирной продукции, Фото: 32
Штопор с всечкой, блоховодитель и крохотульский пряничек: в Туле выбрали идеи сувенирной продукции, Фото: 33
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 19:39 0
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