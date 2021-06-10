Штопор с всечкой, «Блоховодитель» и крохотульский пряничек: в Туле выбрали лучшие идеи сувенирной продукции

Обучающее мероприятие проходило в Туле в первых числах апреля. Инициатором акселератора стали Агентство экономического развития Тульской области и региональный комитет по развитию туризма.

Для участия было подано более 70 заявок. На протяжении шести недель в гибридном формате команда проекта совместно с экспертами искала дизайн-решения, создавала прототипы и разрабатывала идеи сувенирной продукции для туристов.

Участники проходили профильные лекции и практические занятия с менторами акселератора. Экспертами выступили руководитель отдела маркетинговых коммуникаций ГК «ЕВМ» Татьяна Золотухина, специалист в сфере современного искусства, преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ Александр Журавлев, дизайнер-исследователь, основатель дизайн-студии Restographica Константин Гладков, спикер проекта «Книги» Татьяна Лукьянова и другие эксперты.

Ученики получили широкий спектр знаний о сфере сувенирной продукции, от определения смысла и задач сувенира как такового, профессиональных навыков создания такой продукции до тонкостей бухгалтерского учета, поиска креативных трендов и лайфхаков, ведения соцсетей сувенирной продукции.

Участники проекта предложили свое видение новых сувениров, связанных с регионом. По итогу было разработано 35 идей, из которых до финала дошли 20 проектов. Архитектурные конструкторы, пряники нового типа, традиционная деревянная игрушка и многие другие презентовали на закрытии акселератора.

«Тульская область меняется на глазах. Тула — популярное туристическое направление, в год сюда приезжает свыше миллиона туристов. Акселератор помог взглянуть на город под другим углом: вспомнить старые, нигде не представленные промыслы, превратить в символы то, что уже давно ассоциируется с Тулой. Каждый проект финалистов — это не просто предмет для полок сувенирного магазина, это набор смыслов и новых вызовов. Это вещи, которые несут в себе идеи новых больших проектов в сфере развития туристической инфраструктуры и гостеприимства. Сувениры финалистов акселератора не только рассказывают об истории города языком современности, многие из них заставляют задуматься о том, как может и как должен измениться город в будущем», – подчеркнул директор регионального фонда «Агентство экономического развития Тульской области» Евгений Инджгия.

Финалистами акселератора стали семь проектов в пяти номинациях:

Проект «Крохотульский пряничек» . Это мини-прянички с оригинальной начинкой и улучшенным составом от Марии Буровой. У проекта есть своя философия: на обертках Мария изобразила талантливых уроженцев Тулы и области, таких как, например, П. П. Белоусов , В. С. Гумилевская , Н. С. Гончарова .

. Это мини-прянички с оригинальной начинкой и улучшенным составом от Марии Буровой. У проекта есть своя философия: на обертках Мария изобразила талантливых уроженцев Тулы и области, таких как, например, , , . Проект «Тула Урбан» – конструкторы уникальных зданий Тулы от Светланы Чирковой. Первый конструктор в серии – знаменитый тульский дом – водонапорная башня на ул. Академика Павлова. Следующими в конструкторах воплотятся здание архива на проспекте Ленина, историческое здание колледжа Демидова, здание фабрики-кухни, тульские дома в стиле конструктивизма и даже готики, городские заводы.

– конструкторы уникальных зданий Тулы от Светланы Чирковой. Первый конструктор в серии – знаменитый тульский дом – водонапорная башня на ул. Академика Павлова. Следующими в конструкторах воплотятся здание архива на проспекте Ленина, историческое здание колледжа Демидова, здание фабрики-кухни, тульские дома в стиле конструктивизма и даже готики, городские заводы. Бренд «Чилим в Туле» — согревающие флисовые пледы с тульской символикой и дерзкими, запоминающимися слоганами, к примеру, «Горячая, как тульский самовар». Автор проекта – Евгения Порфирова.

— согревающие флисовые пледы с тульской символикой и дерзкими, запоминающимися слоганами, к примеру, «Горячая, как тульский самовар». Автор проекта – Евгения Порфирова. Открытки «Сердце Тулы» – автор Саша Афанасьева, бренд «Дом на колесах».

– автор Саша Афанасьева, бренд «Дом на колесах». Бренд «ЯсноДеревце» — деревянные игрушки в традиционном тульском стиле. Автор Алексей Гришаев.

— деревянные игрушки в традиционном тульском стиле. Автор Алексей Гришаев. Подарочный мультитул-штопор , украшенный орнаментом тульской всечки. Автор Леонид Ральянов.

, украшенный орнаментом тульской всечки. Автор Леонид Ральянов. «Блоховодитель» – гид по Туле для туристов с животными. Авторы: Ольга Жукова, Андрей Сорокин, Мария Коленкина.

Каждый проект – победитель акселератора получит финансирование на выпуск первой партии сувенирной продукции.