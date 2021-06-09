После запрета выезда за границу туляк погасил долги по алиментам на 7 млн рублей

Должник быстро нашел крупную сумму, как только узнал о действующих в отношении него ограничениях.

Туляк задолжал более 7 млн рублей на содержание двух несовершеннолетних детей, 2005 и 2010 г. р., в пользу бывшей супруги. Как сообщает пресс-служба УФССП по Тульской области, мужчина осуществлял ежемесячные выплаты, но нерегулярно и не в полном объеме. Из-за этого образовалась внушительная задолженность.

Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о временном ограничении неплательщика в праве выезда за границу. Не желая отказываться от запланированной поездки, должник сразу же погасил задолженность по алиментам в полном объеме.