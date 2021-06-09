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Несчастный случай на стройке в Туле: один из пострадавших рабочих скончался в больнице
Фото: СУ СК России по Тульской области.

Несчастный случай на стройке в Туле: один из пострадавших рабочих скончался в больнице

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Myslo, накануне вечером в больнице скончался один из трех пострадавших на стройке рабочих. Мужчине было 50 лет. При падении с высоты пятого этажа он получил самые серьезные травмы.
 
Напомним, утром 8 июня трое рабочих выпали с пятого этажа строящегося многоквартирного дома на улице Аркадия Шипунова. Предположительно, трагедия произошла из-за разрушения опалубки для монолитного строительства.
 
По факту происшествия СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ».
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:46 +2
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