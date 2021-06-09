Несчастный случай на стройке в Туле: один из пострадавших рабочих скончался в больнице

Фото: СУ СК России по Тульской области.

Как стало известно Myslo, накануне вечером в больнице скончался один из трех пострадавших на стройке рабочих. Мужчине было 50 лет. При падении с высоты пятого этажа он получил самые серьезные травмы.

Напомним , утром 8 июня трое рабочих выпали с пятого этажа строящегося многоквартирного дома на улице Аркадия Шипунова. Предположительно, трагедия произошла из-за разрушения опалубки для монолитного строительства.