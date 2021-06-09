Фото: СУ СК России по Тульской области.
Несчастный случай на стройке в Туле: один из пострадавших рабочих скончался в больнице
По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
Как стало известно Myslo, накануне вечером в больнице скончался один из трех пострадавших на стройке рабочих. Мужчине было 50 лет. При падении с высоты пятого этажа он получил самые серьезные травмы.
Напомним, утром 8 июня трое рабочих выпали с пятого этажа строящегося многоквартирного дома на улице Аркадия Шипунова. Предположительно, трагедия произошла из-за разрушения опалубки для монолитного строительства.
По факту происшествия СУ
СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ».
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