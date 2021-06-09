Нарушения в лагере «Велегож»: министру труда и соцзащиты объявлен выговор

Кроме этого, в министерстве уволен начальник профильного отдела.

8 июня губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел совещание о ходе детской летней оздоровительной кампании в регионе. В ходе совещания был затронут вопрос о нарушениях, найденных прокуратурой в детском оздоровительном лагере «Велегож»:

– Структуры, ответственные за подготовку летних лагерей, санаториев и баз отдыха, должны подходить к своим обязанностям со всей серьезностью. Но уже в первые дни заезда в пансионат «Велегож» выяснилось, что не всё было сделано на должном уровне. Есть вопросы и к пожарной безопасности, и к соблюдению санитарных норм, и к питанию, и к водоснабжению.

Дети – это наше будущее! И это не просто красивая фраза. Такие ситуации, как в «Велегоже», недопустимы!

Прошу руководителей всех органов, которые давали заключение о соответствии пансионата требованиям, проверить действия своих подчиненных. Виновные должны быть определены и наказаны, – заявил глава региона.

Алексей Дюмин поручил в кратчайшие сроки устранить все нарушения, выявленные в санатории, и попросил прокурора области Александра Грицаенко провести тщательную проверку по нарушениям.

По факту ненадлежащего состояния лагеря, допущенного к приему детей, был объявлен выговор министру труда и социальной защиты Андрею Филиппову и уволен начальник профильного отдела в министерстве.