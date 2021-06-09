Как устроен новый перинатальный центр в Туле: специальный репортаж Myslo

В помещениях уже занимаются внутренней отделкой и размещают медицинское оборудование. Как выглядит корпус сейчас, смотрите в нашем фоторепортаже.

В среду, 9 июня, губернатор Алексей Дюмин осмотрел строительную площадку нового перинатального центра на ул. Яблочкова в Туле. Сейчас корпус готов на 75%. Совсем скоро просторные и светлые палаты, кабинеты и холлы наполнятся мебелью и оборудованием.

На первом этаже разместятся отделение восстановительного лечения детей, приемное отделение, ЗАГС и аптечный пункт. На втором – отделения выхаживания новорожденных, детские палаты реанимации и интенсивной терапии и молочный блок. На третьем – послеродовое отделение, отсек для новорожденных и клиническая кафедра.

Родовое отделение, лаборатория срочных анализов, операционный блок и отделение реанимации для женщин расположатся на четвертом этаже. На пятом этаже будет отделение патологии беременности и конференц-зал, а на шестом – отдел кадров.

Всего перинатальный центр будет вмещать 140 пациентов.

– Это знаковый и долгожданный объект для нашего региона. Строительство планируется завершить до 1 октября. Впереди еще большая работа по лицензированию учреждения, закупке оборудования и мебели. Решать эти задачи нужно по возможности уже сейчас – прорабатывать вопросы обеспечения центра оборудованием и медицинским персоналом, – сказал Алексей Дюмин.

Строительные работы идут в соответствии с графиком. Строительством занимается подрядная организация АО «Группа компаний «ЕКС».

Константин Лопухов, министр строительства Тульской области:

Константин Лопухов – В данный момент выполнены почти все внутриплощадочные сети, заканчивается монтаж канализации, котельная смонтирована и находится на стадии пусконаладки. В корпусах закончены все строительно-монтажные работы, ведется отделка на 4-5 этажах, на остальных этажах отделка завершена. Впереди благоустройство территории и пусконаладка всех инженерных систем.

Максим Крылов, председатель совета директоров АО «ГК «ЕКС»:

Максим Крылов – На объекте сейчас работает порядка 250 человек. Мы приступили к комплексному благоустройству, его мы планируем закончить 1 сентября. Также к этому времени мы ставим задачу завершить всю отделку и приступить к пусконаладке. Мы гарантируем, что не выбьемся из графика.

После того как строительство завершат, в перинатальном центре начнут установку медицинского оборудования и мебели. Это займет еще пару месяцев.

В планах открыть перинатальный центр для пациентов уже в декабре 2021 года.

Новый центр будет оборудован по последнему слову медицинской техники. Таких современных аппаратов сейчас нет ни в одном медучреждении региона.

Дмитрий Марков, заместитель председателя правительства Тульской области:

Дмитрий Марков – Оборудование уже доставлено в Тульскую область и хранится на складах. Также идет набор высококвалифицированных кадров. В учреждении будет работать 52 врача и около 92 медсестры. Мы уже работаем над комплектацией штата, проводим собеседования. Нас координируют московские специалисты ведущих клиник, эксперты из Санкт-Петербурга. Из тех, кто прошел собеседование, 26 человек уже дали согласие работать в новом перинатальном центре. Помимо этого для работы сюда будут направлены выпускники медицинских вузов, в том числе те, кто обучался на целевых местах. Также к нам приезжали специалисты Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева. Сейчас мы отправляем детей с пороками на лечение к ним. Специалисты осмотрели оборудование и помещения и сказали, что они готовы присылать специалистов на работу в Тулу.

Алексей Дюмин подчеркнул, что не стоит забывать и о создании уютной обстановки, чтобы пациентки чувствовали себя комфортно.

Новый перинатальный центр фактически станет частью целого кластера медицинских учреждений. Губернатор задал первому заместителю главы администрации Тулы Илье Беспалову вопрос, как организована работа по благоустройству этой территории. Планируется разбить сквер, сделать озеленение и организовать парковочное пространство. Проект учитывает пожелания жителей и соответствует требованиям доступной среды. Алексей Дюмин поручил предусмотреть комфортные места для отдыха пациентов и их близких на свежем воздухе.