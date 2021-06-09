Жителям Привокзального округа раздают воду

В связи с проведением аварийно-восстановительных работ на самотёчном канализационном коллекторе в районе дома № 64 по ул. Верхняя Краснослободская ограничена подача холодной воды по адресам: ЖК «Петровский квартал», Мясново в квартале, ограниченным улицами: от ул. Кабакова до ул. М. Жукова, по ул. М. Жукова до Одоевского шоссе, от Одоевского шоссе по ул. Н. Упской, ул. Ликбеза.

В среду, 9 июня, с 18.30 до 22.30, для жителей организована бесплатная раздача воды из автомобилей по следующим адресам: