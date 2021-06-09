Жителям Привокзального округа раздают воду
Раздача пройдёт до 22.30 по четырём адресам.
В связи с проведением аварийно-восстановительных работ на самотёчном канализационном коллекторе в районе дома № 64 по ул. Верхняя Краснослободская ограничена подача холодной воды по адресам: ЖК «Петровский квартал», Мясново в квартале, ограниченным улицами: от ул. Кабакова до ул. М. Жукова, по ул. М. Жукова до Одоевского шоссе, от Одоевского шоссе по ул. Н. Упской, ул. Ликбеза.
В среду, 9 июня, с 18.30 до 22.30, для жителей организована бесплатная раздача воды из автомобилей по следующим адресам:
- ул. Бунина, д. 3 (м-н «Пятерочка),
- ул. Кабакова, д.79 (м-н «Прогресс»),
- ул. Санаторная, д. 9-Б,
- Одоевское шоссе, д. 30 (у палатки «Ключ здоровья»).
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