Спрашивали – отвечаем: с деревьями на «Аллеях Доброты» всё нормально

Мы объехали все шесть посадок и представляем фотоотчет об их состоянии.

В комментариях под постом «Сушняк-2021»: туляки жалеют засохшие липы на пр. Ленина и в Музейном квартале» пользователи спросили о состоянии «Аллей Доброты», которые сажали вместе с редакцией Myslo. Мы специально объехали все места посадки 4 июня.

Напомним: с идеей посадить аллею выступили Андрей Архипов и Виктор Зайцев.

Первая аллея появилась во 2-м проезде Металлургов 25 апреля 2015 года. 33 молодые липки. Правда, судьба у них оказалась нелегкая – осенью 2015 года в проезде начали благоустройство, от которого деревья спасали участники акции.

Вот так выглядит «Аллея Доброты» № 1 сейчас.

Вторую аллею мы посадили на Молодежном бульваре в Заречье 23 апреля 2016 года. 50 лип-крупномеров.

Правда, и у этой аллеи незавидное будущее — Молодежный бульвар готовят к комплексному благоустройству. И, судя по проекту, наши липы в него не вписались. Очень жаль деревья, они уже хорошо принялись и довольно заметно подросли.

Для любознательных горожан: два проекта благоустройства Молодежного бульвара подготовлены Елизаветой Бобровской, главным инструктором-специалистом отдела формирования комфортной городской среды управления по благоустройству администрации Тулы.

В голосовании на сайте Формирование комфортной городской среды победил проект № 1.

Проектом предусмотрено устройство центральной аллеи с клумбами и зонами отдыха, установкой скамеек и урн, арт-объекта, парковых светильников, озеленение и высадка живых изгородей из так любимых чиновниками, но мало пригодных для тульских улиц туй.

Вот так выглядит «Аллея Доброты» № 2 сейчас.

13 мая 2017 года мы посадили 50 елочек на ул. Баженова возле Щегловского монастыря. И это, наверное, самая красивая и добрая аллея получилась — все деревья прижились, радуют глаз и греют душу.

Четвертая «Аллея Доброты» из 50 лип-крупномеров и 28 кленов появилась 12 мая 2018 года возле площадки для воркаута на Пролетарской набережной Упы. Деревьям тут… хорошо! Смотрите сами:

В Могилевском сквере (кстати, его сейчас уже так не называют, даже надпись убрали) 27 апреля 2019 года мы посадили пятую аллею. Вернее, не аллею, а просто много деревьев: 10 пушистых елочек, 25 молодых лип и 25 саженцев белой акации.

Сейчас можно смело назначать свидания в скверике под акациями, объясняться в любви и слушать романс «Белой акации гроздья душистые» из фильма «Дни Турбиных». Увы, елочки принялись не все — парочка засохла. И несколько лип сломали хулиганы.

Все 50 саженцев кленов на шестой «Аллее Доброты», посаженные 24 апреля этого года у Ледового дворца на Восточном обводе, принялись. Надеемся, лет через 5−7 они станут красивыми сильными деревцами.

В общей сложности вместе с вами, уважаемые пользователи, мы посадили 321 деревце.

Что касается засохших на проспекте Ленина лип, то из администрации Тулы пришел вот такой официальный ответ:

«В 2021 году на озеленение города Тулы выделено порядка 16 млн рублей. Эти средства предусмотрены на работы по подготовке почвы к посадке, посадку, рыхление, полив, обработку удобрениями, а также другие виды ухода за зелеными насаждениями.

В весенне-осенний период текущего года в городе высадят около 430 деревьев и порядка 3000 кустарников. За весеннюю кампанию по озеленению в Туле высадили примерно 10% от запланированного количества деревьев, а также около 160 тысяч однолетних и многолетних цветов.

Работы по удалению и вывозу неприжившихся деревьев ведутся в плановом порядке».