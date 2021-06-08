Алексей Дюмин соцработникам: «Помогая людям, вы делаете мир лучше»

Ежегодно 8 июня в России отмечается День социального работника. В Туле поздравили с праздником тех, кто всегда приходит на помощь нуждающимся.

Торжественное событие прошло во вторник, 8 июня, в Дворянском собрании. Из рук губернатора Тульской области Алексея Дюмина региональные награды получили 17 сотрудников социальной сферы. Глава региона поблагодарил их за непростой и очень нужный труд, самоотдачу и неравнодушие.

– Вы выбрали для себя благородную миссию – быть рядом с людьми в трудную минуту, проявлять доброту и сердечную щедрость, ухаживать за пожилыми, инвалидами и детьми. Вы делаете мир лучше. Своим вниманием, заинтересованностью и отзывчивостью вы помогаете людям справиться с бедой. Последний год был непростым для всех, и вы были на передовой. Пожилым людям из-за пандемии нельзя было выходить из дома, и рядом с ними были вы. Вы помогали и продолжаете помогать пожилым людям, порой рискуя своим здоровьем. Огромное вам спасибо от меня лично и от всех, кому вы пришли на помощь, проявив мужество и милосердие, – сказал Алексей Дюмин.

В Тульской области помощь социальных работников получают более 600 тысяч человек. 15 тысяч из них обслуживаются на дому.

Чтобы все нуждающиеся получили помощь, во всех уголках региона трудится более семи тысяч профессионалов. Это социальные работники и сиделки (помощники по уходу), специалисты по социальной и реабилитационной работе, педагоги и медики, юристы и психологи.

В 2020 году услугами учреждений соцобслуживания воспользовались около 37 тысяч человек, из них около 16 тысяч – члены семей с детьми. Сегодня жители Тульской области получают более 110 видов мер социальной поддержки.

Ирина Сазонова, социальный работник Комплексного центра социального обслуживания населения №5:

– Я работаю в Щекинском районе и обслуживаю деревни. Помогаю старикам: готовлю еду, привожу продукты, делаю дела по хозяйству, мою. Выбирать не приходится: хожу к людям с инвалидностью, некоторые из них парализованы, без меня им не справиться.

Одновременно обслуживаю десять человек. Ситуации у всех разные. Например, деревня Городна находится в 2,5 км от трассы, там нет магазинов, поэтому продукты и всё необходимое мы привозим из городских магазинов. А в поселке Майский течет вода ужасного качества, туда мы доставляем питьевую воду.

Наша работа – это не только помощь в делах по дому, с каждым человеком мы сближаемся. Иногда больше всего мои подопечные нуждаются в общении. Я знаю всех родственников, в курсе важных событий в жизни. И мне нравится моя работа.

Стала социальным работником по стечению обстоятельств, когда в 90-х годах закрывались предприятия. Но ни разу не пожалела о том, что пришла в эту профессию. 23 года пролетели как один миг. Все мои пенсионеры – отличные люди, мы сблизились с ними, подружились.

Бывает всякое. Например, в одной из деревень проводили газ. На улице начался холод, печки убрали, а коммуникации еще не готовы.

Двух человек пришлось взять к себе домой. Не оставлю же я их мерзнуть?

Помогаем мы не только старикам, это взаимный обмен энергией: они тоже заряжают нас положительными эмоциями, делятся своими радостными событиями. У меня есть подопечные 1926 года рождения, и они чувствуют себя очень бодро, не унывают. Всем нам есть чему у них поучиться!

Светлана Назина, руководитель координационного центра долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами ГУ ТО «Региональный центр «Развитие»:

– С 2018 года наш регион вошел в проект по внедрению системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Концепция ухода сейчас изменилась. Увеличилось число сиделок, открылись школы родственного ухода, появились приемные семьи для стариков и многое другое.

Только в прошлом году 30 семей приняли решение стать приемными для стариков. Это не родственники, но они захотели окружить любовью пенсионеров. Мотивация одна: есть люди, которым нужна забота, а есть те, кто хочет подарить ее. Наша задача – помочь организовать их встречу.

Чтобы принять старика в семью, нужно его понять. Каждая такая история начинается с изучения философии человека, его привычек.

Важно всё: что любит человек, как он привык проводить день, как засыпать – в тишине или под телевизор, даже в какой воде он любит мыться.

Иногда пенсионер может обидеться даже на то, что ему не доверили почистить картошку. Это тонкий момент, мы этому обучаем, составляем индивидуальные планы ухода.

Человек пожилого возраста – это необитаемый остров, и важно найти к нему подход. Пусть не сразу, через неделю или месяц, но это того стоит. Был случай, когда отношения в приемной семье не складывались, а потом оказалось: человек любит оперу. Ему стали включать любимую музыку, и всё наладилось. Кажется, что это мелочи, но из них складывается вся жизнь.

Мария Лукьянова, воспитатель Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних №4 в пос. Гвардейский Дубенского района:

– К нам в центр попадают дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. У нас они живут не всё детство, примерно от полугода до года. Но и за это время мы многое успеваем.

Это самый непростой период. Когда ребенок оказывается в центре, без родителей, ему нужно строить жизнь вокруг себя заново. Помочь это сделать может только любовь. Мы стараемся дать ее, окружить заботой, лаской и в то же время подарить свободу, не напрягать. Ребенок сам увидит хорошее отношение и обстановку вокруг, начнет играть и общаться. Найти подход к каждому – наша основная цель.

Получаю много положительных эмоций от работы. Иногда дети поступают к нам без простейших социальных навыков, они не умеют вести себя в обществе, читать, писать, взаимодействовать с окружающими. И когда видишь, как они изменились за год, чему научились, душа радуется.

Мы привязываемся к каждому ребенку, а они к нам. Потом приходят в гости, созваниваются, делятся происходящим в жизни. Эти эмоции нельзя променять ни на что.

Я работаю в центре с 1995 года и вижу, как сейчас изменилось отношение государства к детям. Условия стали лучше, у ребят появилось больше перспектив. Это чувствуется. Дети – наше будущее. Каких детей мы выпустим, таким и будет наш мир. Так что работа воспитателей очень важна, и нам приятно, когда ее оценивают.