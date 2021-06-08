«Тулицу» пополнила волейболистка Юлия Коренчук

Фото со странички Юлии Коренчук «ВКонтакте».

Об этом объявила пресс-служба тульского клуба.

Волейбольная «Тулица» представила еще одного новичка команды. Тульский клуб подписал контракт с 32-летней Юлией Коренчук. Спортсменка выступает на позиции доигровщицы.



Клубная карьера волейболистки:

«Импульс» (2005—2012),

«Хара Морин» (2012—2013),

«Северянка» (2013—2014),

«Енисей» (2014—2016),

«Ленинградка» (2016—2019),

«Динамо-Метар» (2019),

«Динамо» Краснодар (2019—2020),

«Заречье-Одинцово» (2020 — 2021).

Спортивные достижения Юлии Коренчук: победитель и серебряный призер розыгрышей Кубка Сибири и Дальнего Востока, победитель чемпионата России среди команд Высшей лиги «А».