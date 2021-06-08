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«Тулицу» пополнила волейболистка Юлия Коренчук
Фото со странички Юлии Коренчук «ВКонтакте».

«Тулицу» пополнила волейболистка Юлия Коренчук

Об этом объявила пресс-служба тульского клуба.

Волейбольная «Тулица» представила еще одного новичка команды. Тульский клуб подписал контракт с 32-летней Юлией Коренчук. Спортсменка выступает на позиции доигровщицы.

Клубная карьера волейболистки:

  • «Импульс» (2005—2012),
  • «Хара Морин» (2012—2013),
  • «Северянка» (2013—2014),
  • «Енисей» (2014—2016),
  • «Ленинградка» (2016—2019),
  • «Динамо-Метар» (2019),
  • «Динамо» Краснодар (2019—2020),
  • «Заречье-Одинцово» (2020 — 2021).

Спортивные достижения Юлии Коренчук: победитель и серебряный призер розыгрышей Кубка Сибири и Дальнего Востока, победитель чемпионата России среди команд Высшей лиги «А».

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:20 0
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