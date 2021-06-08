Фото со странички Юлии Коренчук «ВКонтакте».
«Тулицу» пополнила волейболистка Юлия Коренчук
Об этом объявила пресс-служба тульского клуба.
Волейбольная «Тулица» представила еще одного новичка команды. Тульский клуб подписал контракт с 32-летней Юлией Коренчук. Спортсменка выступает на позиции доигровщицы.
Клубная карьера волейболистки:
- «Импульс» (2005—2012),
- «Хара Морин» (2012—2013),
- «Северянка» (2013—2014),
- «Енисей» (2014—2016),
- «Ленинградка» (2016—2019),
- «Динамо-Метар» (2019),
- «Динамо» Краснодар (2019—2020),
- «Заречье-Одинцово» (2020 — 2021).
Спортивные достижения Юлии Коренчук: победитель и серебряный призер розыгрышей Кубка Сибири и Дальнего Востока, победитель чемпионата России среди команд Высшей лиги «А».
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