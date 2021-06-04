«Накажи автохама»: смертельно опасный обгон медленного трактора

Пользователь Myslo с ником Mzed220 прислал в нашу традиционную рубрику запись с видеорегистратора своего автомобиля. Кадры сняты утром 3 июня этого года, на автодороге от деревни Судаково до трассы М-2.

«Недалеко от поворота на деревню Рвы водители Mercedes-Benz Actros (О038АВ 32RUS) и Opel Corsa (Р615НК 71RUS) в нарушение ПДД, с выездом на встречную полосу в запрещенном месте, совершили обгон попутного трактора», — пояснил Mzed220.

Автор видео напомнил, что знак «Обгон запрещен» установлен перед мостом через реку Сухая Воронка, за 900 метров от места съемки. Действие знака на этом участке не прерывается.

«При этом первый автомобиль едва не спровоцировал ДТП с «семеркой» (К619МР 71RUS), которая выезжала с грунтовки

на перекресток, и вынудил ее съехать на обочину», — добавил Mzed220.