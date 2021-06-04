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«Накажи автохама»: смертельно опасный обгон медленного трактора

«Накажи автохама»: смертельно опасный обгон медленного трактора

Продолжаем публиковать материалы наших читателей.

Пользователь Myslo с ником Mzed220 прислал в нашу традиционную рубрику запись с видеорегистратора своего автомобиля. Кадры сняты утром 3 июня этого года, на автодороге от деревни Судаково до трассы М-2.
 
«Недалеко от поворота на деревню Рвы водители Mercedes-Benz Actros (О038АВ 32RUS) и Opel Corsa (Р615НК 71RUS) в нарушение ПДД, с выездом на встречную полосу в запрещенном месте, совершили обгон попутного трактора», — пояснил Mzed220.
 
Автор видео напомнил, что знак «Обгон запрещен» установлен перед мостом через реку Сухая Воронка, за 900 метров от места съемки. Действие знака на этом участке не прерывается.
 
«При этом первый автомобиль едва не спровоцировал ДТП с «семеркой» (К619МР 71RUS), которая выезжала с грунтовки
на перекресток, и вынудил ее съехать на обочину», — добавил Mzed220.
 

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

 

Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:23 +4
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